May 31 World Cup African zone qualifying group fixtures this weekend (kick off times GMT):

GROUP A

On Saturday

In Bangui: Central African Republic v Botswana (1400)

On Sunday

In Rustenburg: South Africa v Ethiopia (1300)

GROUP B

On Saturday

In Freetown: Sierra Leone v Cape Verde Islands (1630)

In Monastir: Tunisia v Equatorial Guinea (1700)

GROUP C

On Saturday

In Bakau: Gambia v Morocco (1630)

In Abidjan: Ivory Coast v Tanzania (1700)

GROUP D

On Friday

In Kumasi: Ghana v Lesotho (1700)

On Saturday

In Khartoum: Sudan v Zambia (1700)

GROUP E

On Saturday

In Ouagadougou: Burkina Faso v Congo (1800)

On Sunday

In Niamey: Niger v Gabon (1500)

GROUP F

On Saturday

In Nairobi: Kenya v Malawi (1300)

On Sunday

In Calabar: Nigeria v Namibia (1500)

GROUP G

On Friday

In Alexandria: Egypt v Mozambique (1800)

On Sunday

In Harare: Zimbabwe v Guinea (1300)

GROUP H

On Saturday

In Blida: Algeria v Rwanda (1930)

On Sunday

In Cotonou: Benin v Burkina Faso (1500)

GROUP I

On Saturday

In Yaounde: Cameroon v DR Congo (1430)

On Sunday

In Lome: Togo v Libya (1530)

GROUP J

On Saturday:

In Dakar: Senegal v Liberia (1800)

On Sunday

In Luanda: Angola v Uganda (1500)

The winner of each group qualifies for the last round of the qualifiers, a series of five two-legged play-offs to decide Africa's representatives for the 2014 finals in Brazil. (Compiled by Mark Gleeson)