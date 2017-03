June 2 Algeria on Monday named the following 23-man squad for the World Cup in Brazil:

Goalkeepers: Rais Mbolhi (CSKA Sofia), Cedric Si Mohamed (CS Constantine), Mohamed Lamine Zemmamouche (USM Alger) Defenders: Essaid Belkalem (Watford), Madjid Bougherra (Al Lekhwiya), Liassine Cadamuro (Mallorca), Faouzi Ghoulam (Naples), Rafik Halliche (Academica Coimbra), Aissa Mandi (Stade Reims), Carl Medjani (Valenciennes), Djamel Mesbah (Livorno), Mehdi Mostefa (Ajaccio) Midfielders: Nabil Bentaleb (Tottenham Hotspur), Yacine Brahimi (Granada), Abdelmoumene Djabou (Club Africain), Sofiane Feghouli (Valencia), Mehdi Lacen (Getafe), Riyad Mahrez (Leicester City), Saphir Taider (Inter Milan), Hassan Yebda (Udinese) Forwards: Nabil Ghilas (Porto), Islam Slimani (Sporting Lisbon), El Arabi Soudani (Dinamo Zagreb).