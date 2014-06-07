ALGIERS, June 7 Since August 1, 2012, Algeria
have played 18 matches, won 11, drawn 3 and lost 4, with a goal
tally of 27-15.
2012
Sep 9 CANQ Libya Casablanca W 1-0 Soudani
Oct 14 CANQ Libya Blida W 2-0 Soudani, Slimani
Nov 11 F Bosnia Algiers L 0-1
2013
Jan 12 F S.Africa Jo'burg D 0-0
Jan 22 CAN Tunisia Rustenburg L 0-1
Jan 26 CAN Togo Rustenburg L 0-2
Jan 30 CAN Ivory Coast Rustenburg D 2-2 Feghouli (p),
Soudani
Mar 26 WCQ Benin Blida W 3-1 Feghouli, Taider,
Slimani
Jun 2 F B.Faso Blida W 2-0 Soudani, Slimani
Jun 9 WCQ Benin Porto Novo W 3-1 Slimani 2, Ghilas
Jun 16 WCQ Rwanda Kigali W 1-0 Taider
Aug 14 F Guinea Blida D 2-2 Guedioura, Djabou
Sep 10 WCQ Mali Blida W 1-0 Soudani
Oct 12 WCQ B.Faso Ouagad'gou L 2-3 Feghouli, Medjani
Nov 19 WCQ B.Faso Blida W 1-0 Bougherra
2014
Mar 5 F Slovenia Blida W 2-0 Soudani, Taider
May 31 F Armenia Sion W 3-1 Belkalem, Ghilas
Slimani
June 4 F Romania Geneva W 2-1 Bentaleb, Soudani
Note: FIFA recognised a match against Mauritania in May 2014 but
Algeria's team was restricted to home-based players only, making
it ineligible to be considered a full international.
Key: CAN - African Nations Cup finals; CANQ - African Nations
Cup qualifier; F - friendly; WCQ - World Cup qualifier.
(Compiled by Mark Gleeson in Cape Town, edited by Mike Collett)