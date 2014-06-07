Soccer-Venezuelan championship results and standings

March 20 (Gracenote) - Results and standings from the Venezuelan championship matches on Sunday Sunday, March 19 Zulia FC 3 Zamora FC 0 Atletico Socopo 0 Monagas SC 2 Atletico Venezuela 2 Deportivo JBL Zulia 1 Deportivo La Guaira 0 Carabobo FC 1 Deportivo Tachira 4 Deportivo Lara 1 Estudiantes de Merida 1 Caracas FC 2 Mineros de Guayana 3 Aragua FC 3 Portuguesa FC 0 Trujillanos FC