(Adds teams) Oct 16 Chile 1 Argentina 2 - South American, World Cup qualifying result At the Estadio Nacional, Santiago Scorers: Chile - Felipe Gutierrez 90+1 Argentina - Lionel Messi 28, Gonzalo Higuain 31 Halftime: 0-2 Teams: Chile: 1-Miguel Pinto; 4-Mauricio Isla, 3-Marco Gonzalez, 18-Gonzalo Jara, 15-Jean Beausejour; 21-Marcelo Diaz, 17-Gary Medel, 11-Mark Gonzalez (10-Felipe Gutierrez 75), 14-Matias Fernandez; 7-Alexis Sanchez, 16-Sebastian Pinto (9-Eduardo Vargas 54) Argentina: 1-Sergio Romero; 13-Hugo Campagnaro, 17-Federico Fernandez, 2-Ezequiel Garay, 4-Pablo Zabaleta; 5-Fernando Gago, 14-Javier Mascherano, 7-Angel Di Maria (8-Jose Sosa 76); 10-Lionel Messi, 9-Gonzalo Higuain (19-Pablo Guinazu 60), 16-Sergio Aguero (23-Hernan Barcos 86) (Compiled by Rex Gowar and Javier Leira; Editing by Greg Stutchbury/Peter Rutherford)