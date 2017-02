Oct 12 European World Cup qualifying collated results on Friday. Group A Serbia 0 Belgium 3 At Red Star stadium in Belgrade. Scorers: Christian Benteke 34, Kevin de Bruyne 68, Kevin Mirallas 90+1 Halftime: 0-1 Referee: Pavel Kralovec (Czech Republic) - Macedonia 1 Croatia 2 In Skopje Scorers: Macedonia: Agim Ibraimi 16 Croatia: Vedran Corluka 33, Ivan Raki - Wales 2 Scotland 1 In Cardiff Scorers: Wales: Gareth Bale 81pen, 89 Scotland: James Morrison 27 Halftime: 0-1 Referee: Florian Meyer (Germany) - - Group B Czech Republic 3 Malta 1 At Pilsen Stadium Scorers: Czech Republic: Theodor Gebre Selassie 34, Tomas Pekhart 52, Jan Rezek 67 Malta: Roderick Briffa 38 Missed penalty: Michael Mifsud (Malta) 90+3 Halftime: 1-1 Referee: Anar Salmanov (Azerbaijan) - Armenia 1 Italy 3 In Yerevan Scorers: Armenia: Henrikh Mkhitaryan 28 Italy: Andrea Pirlo 11pen, Daniele De Rossi 64, Pablo Osvaldo 82 Halftime: 1-1 Referee: Marijo Strahonja (Croatia) - Bulgaria 1 Denmark 1 In Sofia Scorers: Bulgaria: Dimitar Rangelov 7 Denmark: Nicklas Bendtner 40 Red card: Ivan Bandalovski (Bulgaria) 26 Halftime: 1-1 Referee: Tony Chapron (France) - - Group C Faroe Island 1 Sweden 2 In Torshavn Scorers: Faroe Islands: Rogvi Baldvinsson 57 Sweden: Alexander Kacaniklic 65, Zlatan Ibrahimovic 75 Halftime: 0-0 Referee: Anastasios Sidiropoulos (Greece) - Kazakhstan 0 Austria 0 In Astana Referee: Tamas Bognar (Hungary) - Ireland 1 Germany 6 In Dublin Scorers: Ireland: Andy Keogh 90+2 Germany: Marco Reus 32, 40, Mesut Ozil 55pen, Miroslav Klose 58, Toni Kroos 61, 83 Halftime: 0-2 Referee: Nicola Rizzoli (Italy) - - Group D Turkey 0 Romania 1 In Istanbul Scorer: Gheorghe Grozav 45+1 Halftime: 0-1 Referee: Howard Webb (England) - Netherlands 3 Andorra 0 In Rotterdam Scorers: Rafael van der Vaart 7, Klaas-Jan Huntelaar 15, Ruben Schaken 50 Halftime 2-0 Referee: Alexey Kulbakov (Belarus) - Estonia 0 Hungary 1 In Tallinn Scorer: Tamas Hajnal 47 Halftime: 0-0 Referee: Liran Liani (Israel) - - Group E Albania 1 Iceland 2 In Tirana Scorers: Albania: Edgar Cani 29 Iceland: Birkir Bjarnason 18, Gylfi Sigurdsson 81 Halftime: 1-1 Referee: Tony Asumaa (Finland) - Slovenia 2 Cyprus 1 In Maribor Scorers: Slovenia: Tim Matavz 38, 61 Cyprus: Stathis Aloneftis 83 Red card: Bostjan Cesar (Slovenia) 89 Halftime : 1-0 Referee: Ivan Kruzliak (Slovakia) - Switzerland 1 Norway 1 At the Stade de Suisse, Berne Scorers: Switzerland: Mario Gavranovic 79 Norway: Brede Hangeland 81 Halftime: 0-0 Referee: David Fernandez Borbalan (Spain) - - Group F Russia 1 Portugal 0 In Moscow Scorer: Alexander Kerzhakov 6 Halftime: 1-0 Referee: Viktor Kassai (Hungary) - Luxembourg 0 Israel 6 In Luxembourg Scorers: Mahran Radi 4, Eden Ben Basat 12, Tomer Hemed 27, 73, 90+1, Maor Melicsohn 60 Missed penalty: Dan Da Mota 81 (Luxembourg) Halftime: 0-3 Referee: Leontios Trattou (Cyprus) - - Group G Liechtenstein 0 Lithuania 2 In Vaduz Scorer: Edgaras Cesnauskis 51, 75 Halftime: 0-0; Attendance: 1,112 Referee: Slavko Vincic (Slovenia) - Greece 0 Bosnia 0 In Athens Referee: Antonio Damato (Italy) - Slovakia 2 Latvia 1 In Bratislava Scorers: Slovakia: Marek Hamsik 5pen, Marek Sapara 9 Latvia: Maris Verpakovskis 84pen Halftime: 2-0 Referee: Danny Makkelie (Netherlands) - - Group H Moldova 0 Ukraine 0 In Chisinau Referee: Clement Turpin (France) - England 5 San Marino 0 At Wembley Stadium, London Scorers: Wayne Rooney 35pen, 70; Danny Welbeck 37, 72; Alex Oxlade-Chamberlain 77 Halftime: 2-0; Attendance: 84,654 Referee: Gediminas Mazeika (Lithuania) - - Group I Belarus 0 Spain 4 In Minsk Scorers: Jordi Alba 12, Pedro 21, 69, 72 Halftime: 0-2 Referee: Serge Gumienny (Belgium) - Finland 1 Georgia 1 In Helsinki Finland: Kasper Hamalainen 63 Georgia: Guram Kashia 56 Red card: Alexei Eremenko (Finland) 59 Referee: Ievgenii Aranovskiy (Ukraine) - - (Editing by Toby Davis)