Oct 16 European World Cup qualifying collated results on Tuesday. Group A Belgium 2 Scotland 0 At King Baudouin stadium in Brussels. Scorers: Christian Benteke 69, Vincent Kompany 71 Halftime: 0-0 Referee: Tom Hagen (Norway) - Macedonia 1 Serbia 0 In Skopje Scorer: Agim Ibraimi 59pen Red card: Nenad Tomovic (Serbia) 58 Referee: Bas Nijhuis (Netherlands) - Croatia 2 Wales 0 In Osijek Scorers: Mario Mandzukic 27, Eduardo 58 Halftime: 1-0 Referee: Alexandru Tudor (Romania) - - Group B Czech Republic 0 Bulgaria 0 In Prague Referee: Vladislav Bezborodov (Russia) - Italy 3 Denmark 1 In Milan Scorers: Italy: Riccardo Montolivo 33, Daniele De Rossi 37, Mario Balotelli 54 Denmark: William Kvist 45 Red Card: Pablo Osvaldo (Italy) 46 Halftime: 2-1 Referee: Damir Skomina (Slovenia) - - Group C Germany 4 Sweden 4 In Berlin's Olympic stadium. Scorers: Germany: Miroslav Klose 8, 15, Per Mertesacker 39, Mesut Ozil 56 Sweden: Zlatan Ibrahimovic 62, Mikael Lustig 64, Johan Elmander 76, Rasmus Elm 90+3 Halftime: 3-0 Referee: Pedro Proenca (Portugal) - Austria 4 Kazakhstan 0 In Vienna Scorers: Marc Janko 24, 63, David Alaba 71, Martin Harnik 90+3 Referee: Jakob Kehlet (Denmark) - Faroe Islands 1 Ireland 4 In Torshavn Scorers: Faroe Islands: Arnbiorn Hansen 68 Ireland: Marc Wilson 47, Jon Walters 52, Pol Johannus Justinussen 73og, Darren O'Dea 89 Referee: Lorenc Jemini (Albania) - - Group D Romania 1 Netherlands 4 In Bucharest Scorers: Romania: Ciprian Marica 39 Netherlands: Jeremain Lens 8, Bruno Martens 28, Rafael van der Vaart 45+1pen, Robin van Persie 85 Halftime: 1-3 Referee: Craig Thomson (Scotland) - Andorra 0 Estonia 1 In Andorra La Vella Scorer: Andres Oper 56 Halftime: 0-0 Referee: Dimitar Meckarovski (Macedonia) - Hungary 3 Turkey 1 At Ferenc Puskas Stadium, Budapest Scorers: Hungary: Vladimir Koman 31, Adam Szalai 50, Zoltan Gera 57pen Turkey: Mevlut Erdinc 22 Halftime: 1-1 Referee: Daniele Orsato (Italy) - - Group E Iceland 0 Switzerland 2 In Reykjavik Scorers: Tranquillo Barnetta 66, Mario Gavranovic 79 Referee: Alan Kelly (Ireland) - Albania 1 Slovenia 0 In Tirana Scorer: Odise Roshi 36 Referee: Martin Hansson (Sweden) - Cyprus 1 Norway 3 In Larnaca Scorers: Cyprus: Efstathios Aloneftis 42 Norway: Brede Hangeland 44, Tarik El Younoussi 81pen, Joshua King 83 Halftime: 1-1 Referee: Pawel Gil (Poland) - - Group F Portugal 1 Northern Ireland 1 In Porto Scorers: Portugal: Helder Postiga 79 Northern Ireland: Niall McGinn 30 Referee: Thorsten Kinhoefer (Germany) - Israel 3 Luxembourg 0 In Tel Aviv Scorers: Tomer Hemed 13, 48, Eden Ben Basat 35 Halftime: 2-0 Referee: Harald Lechner (Austria) - Russia 1 Azerbaijan 0 In Moscow Scorer: Roman Shirokov 84pen Halftime: 0-0 Referee: Aleksandar Stavrev (Macedonia) - - Group G Bosnia 3 Lithuania 0 In Zenica Scorers: Vedad Ibisevic 29, Edin Dzeko 35, Miralem Pjanic 41 Halftime: 3-0 Referee: Miroslav Zelinka (Czech Republic) - Latvia 2 Liechtenstein 0 In Riga Scorers: Vladimirs Kamess 29, Edgars Gauracs 77 Red card: Daniel Kaufmann (Liechtenstein) 60 Halftime: 1-0 Referee: Istvan Kovacs (Romania) - Slovakia 0 Greece 1 In Bratislava Scorer: Dimitris Salpingidis 63 Halftime: 0-0 Referee: William Collum (Scotland) - - Group H San Marino 0 Moldova 2 In Serravalle Scorers: Serghei Dadu 72pen, Alexandru Epureanu 78 Referee: Marios Panayi (Cyprus) - Ukraine 0 Montenegro 1 In Kiev Scorer: Dejan Damjanovic 45 Missed penalty: Stevan Jovetic (Montenegro) 80 Referee: Michael Koukoulakis (Greece) - - Group I Spain 1 France 1 In Madrid Scorers: Spain: Sergio Ramos 25 France: Olivier Giroud 90+4 Missed penalty: Cesc Fabregas (Spain) 42 Halftime: 1-0 Referee: Felix Brych (Germany) - Belarus 2 Georgia 0 In Minsk Scorers: Renan Bressan 6, Stanislav Dragun 28 Halftime: 2-0 Referee: Robert Schoergenhofer (Austria) (Editing by Tom Pilcher)