Oct 11 European World Cup qualifying collated results on Friday. - - Group A Wales 1 Macedonia 0 In Cardiff Scorer: Simon Church 67 Halftime: 0-0 Referee: Suren Baliyan (Armenia) - Croatia 1 Belgium 2 In Zagreb Scorers: Croatia: Niko Kranjcar 83 Belgium: Romelu Lukaku 15, 38 Halftime: 0-2 Referee: Howard Webb (England) - - Group B Denmark 2 Italy 2 In Copenhagen Scorers: Denmark: Nicklas Bendtner 45+1, 79 Italy: Pablo Osvaldo 28, Alberto Aquilani 90+1 Halftime: 1-1 Referee: Stephane Lannoy (France) - Malta 1 Czech Republic 4 In Ta'Qali Scorers: Malta: Michael Mifsud 47 Czech Republic: Tomas Hubschman 3, David Lafata 33, Vaclav Kadlec 51, Tomas Pekhart 90 Halftime: 0-2 Referee: Matej Jug (Slovenia) - Armenia 2 Bulgaria 1 In Yerevan Scorers: Armenia: Aras Ozbiliz 45, Yura Movsisyan 87 Bulgaria: Ivelin Popov 61 Red cards: Nikolay Bodurov (Bulgaria) 44, Svetoslav Dyakov (Bulgaria) 63 Halftime: 1-0 Referee: Felix Brych (Germany) - - Group C Sweden 2 Austria 1 In Solna Scorers: Sweden: Martin Olsson 56, Zlatan Ibrahimovic 86 Austria: Martin Harnik 29 Red card: Marko Arnautovic (Austria) 90 Halftime: 0-1 Referee: Cuneyt Cakir (Turkey) - Germany 3 Ireland 0 In Cologne Scorers: Sami Khedira 12, Andre Schuerrle 58, Mesut Ozil 90+2 Halftime: 1-0 Referee: Serge Gumienny (Belgium) - Faroe Islands 1 Kazakhstan 1 In Torshavn Scorers: Faroe Islands: Hallur Hansson 41 Kazakhstan: Andrey Finonchenko 55 Halftime: 1-0 Referee: Dumitru Muntean (Moldova) - - Group D Estonia 0 Turkey 2 In Tallinn Scorers: Umut Bulut 22, Burak Yilmaz 47 Halftime: 0-1 Referee: Nicola Rizzoli (Italy) - Andorra 0 Romania 4 In Andorra La Vella Scorers: Claudiu Keseru 41, Bogdan Stancu 53, Gabriel Torje 63pen, Costin Lazar 83 Halftime: 0-1 Referee: Stephan Klossner (Switzerland) - Netherlands 8 Hungary 1 In Amsterdam Scorers: Netherlands: Robin van Persie 15, 42, 52, Kevin Strootman 24, Jeremain Lens 37, Szilard Devecseri 64og, Rafael van der Vaart 85, Arjen Robben 89 Hungary: Balazs Dzsudzsak 46pen Halftime: 4-0 Referee: Martin Atkinson (England) - - Group E Iceland 2 Cyprus 0 In Reykjavik Scorers: Kolbeinn Sigthorsson 60, Gylfi Sigurdsson 76 Halftime: 0-0 Referee: Istvan Vad (Hungary) - Slovenia 3 Norway 0 In Maribor Scorer: Milivoje Novakovic 13, 15, 49 Halftime: 2-0 Referee: Carlos Velasco Carballo (Spain) - Albania 1 Switzerland 2 In Tirana Scorers: Albania: Hamdi Salihi 88pen Switzerland: Xherdan Shaqiri 47, Michael Lang 77 Halftime: 0-0 Referee: Pedro Proenca (Portugal) - - Group F Luxembourg 0 Russia 4 In Luxembourg Scorers: Alexander Samedov 9, Viktor Fayzulin 39, Denis Glushakov 45+2, Alexander Kerzhakov 73 Halftime: 0-3 Referee: Stephan Studer (Switzerland) - Azerbaijan 2 Northern Ireland 0 In Baku Scorers: Rufat Dadashov 58, Mahir Shukurov 90+5 Red card: Jonny Evans (Northern Ireland) 90+4 Halftime: 0-0 Referee: Andrea De Marco (Italy) - Portugal 1 Israel 1 In Lisbon Scorers: Portugal: Ricardo Costa 26 Israel: Eden Ben Basat 85 Halftime: 1-0 Referee: Tom Hagen (Norway) - - Group G Greece 1 Slovakia 0 In Piraeus Scorer: Martin Skrtel 44og Halftime: 1-0 Referee: Deniz Aytekin (Germany) - Bosnia 4 Liechtenstein 1 In Zenica Scorers: Bosnia: Edin Dzeko 27, 39, Zvjezdan Misimovic 34, Vedad Ibisevic 38 Liechtenstein: Nicolas Hasler 61 Halftime: 4-0 Referee: Richard Liesveld (Netherlands) - Lithuania 2 Lativa 0 In Vilnius Scorers: Fedor Cernych 8, Saulius Mikoliunas 68 Halftime: 1-0 Referee: Petur Reinert (Faroe Islands) - - Group H England 4 Montenegro 1 At Wembley Stadium, London Scorers: England: Wayne Rooney 49, Branko Boskovic 62og, Andros Townsend 78, Daniel Sturridge 90+3pen Montenegro: Dejan Damjanovic 71 Halftime: 0-0; Attendance: 83,807 Referee: Alberto Undiano Mallenco (Spain) - Ukraine 1 Poland 0 In Kharkiv Scorer: Andriy Yarmolenko 64 Halftime: 0-0 Referee: Jonas Eriksson (Sweden) - Moldova 3 San Marino 0 In Chisinau Scorers: Viorel Frunza 55, Eugeniu Sidorenco 59, 89 Halftime: 0-0 Referee: Ignasi Villamayor (Andorra) - - Group I Spain 2 Belarus 1 In Palma De Mallorca Scorers: Spain: Xavi 61, Alvaro Negredo 78 Belarus: Sergei Kornilenko 89 Halftime: 0-0 Referee: Bas Nijhuis (Netherlands) (Editing by Josh Reich)