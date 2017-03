Sept 10 European World Cup qualifying collated results on Tuesday. - - Group A Wales 0 Serbia 3 In Cardiff Scorers: Filip Djordjevic 8, Aleksandar Kolarov 38, Lazar Markovic 55 Halftime: 0-2 Referee: Szymon Marciniak (Poland) - Macedonia 1 Scotland 2 In Skopje Scorers: Macedonia: Jovan Kostovski 84 Scotland: Ikechi Anya 60, Shaun Maloney 89 Halftime: 0-0 Referee: Fredy Fautrel (France) - - Group B Armenia 0 Denmark 1 In Yerevan Scorer: Daniel Agger 73pen Red card: Varazdat Haroyan (Armenia) Halftime: 0-0 Referee: Bas Nijhuis (Netherlands) - Italy 2 Czech Republic 1 In Turin Scorers: Italy: Giorgio Chiellini 51, Mario Balotelli 54pen Czech Republic: Libor Kozak 19 Red card: Daniel Kolar (Czech Republic) 89 Halftime: 0-1 Referee: Jonas Eriksson (Sweden) - Malta 1 Bulgaria 2 In Ta'Qali Scorers: Malta: Edward Herrera 78 Bulgaria: Radoslav Dimitrov 9, Emil Gargorov 59 Halftime: 0-1 Referee: Alexandru Tudor (Romania) - - Group C Kazakhstan 0 Sweden 1 In Astana Scorer: Zlatan Ibrahimovic 1 Halftime: 0-1 Referee: Miroslav Zelinka (Czech Republic) - Faroe Islands 0 Germany 3 In Torshavn Scorers: Per Mertesacker 23, Mesut Ozil 74pen, Thomas Mueller 84 Red card: Atli Gregersen (Faroe Islands) 73 Halftime: 0-1 Referee: Gediminas Mazeika (Lithuania) - Austria 1 Ireland 0 In Vienna Scorer: David Alaba 84 Halftime: 0-0 Referee: Olegario Benquerenca (Portugal) - - Group D Hungary 5 Estonia 1 In Budapest Scorers: Hungary: Ragnar Klavan 11og, Tamas Hajnal 21, Daniel Bode 41, Krisztian Nemeth 69, Balazs Dzsudzsak 85 Estonia: Tarmo Kink 48 Halftime: 3-0 Referee: Aliaksei Kulbakou (Belarus) - Andorra 0 Netherlands 2 In Andorra La Vella Scorer: Robin van Persie 49, 53 Halftime: 0-0 Referee: Ante Vucemilovic (Croatia) - Romania 0 Turkey 2 In Bucharest Scorers: Burak Yilmaz 22, Mevlut Erdinc 90+5 Halftime: 0-1 Referee: Svein Oddvar Moen (Norway) - - Group E Norway 0 Switzerland 2 In Oslo Scorers: Fabian Schaer 12, 51 Halftime: 0-1 Referee: Howard Webb (England) - Iceland 2 Albania 1 In Reykjavik Scorers: Iceland: Birkir Bjarnason 14, Kolbeinn Sigthorsson 47 Albania: Valoet Rama 9 Halftime: 1-1 Referee: Andre Marriner (England) - Cyprus 0 Slovenia 2 In Nicosia Scorers: Milivoje Novakovic 12, Josip Ilicic 80 Halftime: 0-1 Referee: Ruddy Buquet (France) - - Group F Russia 3 Israel 1 In St Petersburg Scorers: Russia: Vasili Berezutskiy 50, Alexander Kokorin 52, Denis Glushakov 74 Israel: Eran Zehavi 90+3 Halftime: 0-0 Referee: Manuel Grafe (Germany) - Luxembourg 3 Northern Ireland 2 In Luxembourg Scorers: Luxembourg: Aurelien Joachim 45+2, Stefano Bensi 78, Mathias Jaenisch 87 Northern Ireland: Martin Paterson 14, Gareth McAuley 82 Halftime: 1-1 Referee: Robert Malek (Poland) - - Group G Lithuania 2 Liechtenstein 0 In Marijampole Scorers: Deivydas Matulevicius 18, Tadas Kijanskas 40 Halftime: 2-0 Referee: Lasha Silagava (Georgia) - Greece 1 Latvia 0 In Piraeus Scorer: Dimitrios Salpingidis 58 Red cards: Ritvars Rugins (Latvia) 86, Konstantinos Katsouranis (Greece) 90+3 Halftime: 0-0 Referee: Kristinn Jakobsson (Iceland) - Slovakia 1 Bosnia 2 In Zilina Scorers: Slovakia: Marek Hamsik 42 Bosnia: Ermin Bicakcic 69, Izet Hajrovic 78 Halftime: 1-0 Referee: David Fernandez Borbalan (Spain) - - Group H San Marino 1 Poland 5 In Serravalle Scorers: San Marino: Alessandro Della Valle 22 Poland: Piotr Zielinski 10, 66, Jakub Blaszczykowski 23, Waldemar Sobota 33, Adrian Mierzejewski 75 Halftime: 1-3 Referee: Marco Borg (Malta) - Ukraine 0 England 0 In Kiev Referee: Pedro Proenca (Portugal) - Group I Georgia 0 Finland 1 In Tbilisi Scorer: Roman Eremenko 74pen Red card: Jaba Kankava (Georgia) 75 Halftime: 0-0 Referee: Leontios Trattou (Cyprus) - Belarus 2 France 4 In Gomel Scorers: Belarus: Egor Filipenko 32, Timofei Kalachev 57 France: Franck Ribery 47pen, 64, Samir Nasri 70, Paul Pogba 73 Halftime: 1-0 Referee: Daniele Orsato (Italy) (Editing by Josh Reich)