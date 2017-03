(Adds Austria score) Oct 15 European World Cup qualifying collated results on Tuesday. Group A Belgium 1 Wales 1 In Brussels Scorers: Belgium: Kevin De Bruyne 64 Wales: Aaron Ramsey 88 Halftime: 0-0 Referee: Sergey Karasev (Russia) - Scotland 2 Croatia 0 In Glasgow Scorer: Robert Snodgrass 28, Steven Naismith 73 Missed penalty: Barry Bannan (Scotland) 73 Halftime: 1-0 Referee: Ovidiu Hategan (Romania) - Serbia 5 Macedonia 1 In Jagodina Scorers: Serbia:Stefan Ristovski 16og, Dusan Basta 19, Aleksandar Kolarov 38pen, Dusan Tadic 54, Stefan Scepovic 74 Macedonia: Adis Jahovic 83 Halftime: 3-0 Referee: Richard Trutz (Slovakia) - - Group B Italy 2 Armenia 2 In Naples Scorers: Italy: Alessandro Florenzi 24, Mario Balotelli 76 Armenia: Yura Movsisyan 4, Henrikh Mkhitaryan 70 Halftime: 1-1 Referee: Michael Oliver (England) - Bulgaria 0 Czech Republic 1 In Sofia Scorer: Borek Dockal 52 Red card: Petar Zanev (Bulgaria) 75 Halftime: 0-0 Referee: Viktor Kassai (Hungary) - Denmark 6 Malta 0 In Copenhagen Scorers: Morten Rasmussen 8, Daniel Agger 11pen, 39pen Andreas Bjelland 28, Morten Rasmussen 74, Nicki Nielsen 84 Halftime: 4-0 Referee: Aleksandar Stavrev (Macedonia) - - Group C Faroe Islands 0 Austria 3 In Torshavn Scorers: Andreas Ivanschitz 16, Sebastian Proedl 64, David Alaba 67pen Halftime: 0-1 Referee: Liran Liani (Israel) - Ireland 3 Kazakhstan 1 In Dublin Scorers: Ireland: Robbie Keane 17pen, John O'Shea 26, Dmitriy Shomko 77og Kazakhstan: Dmitriy Shomko 13 Halftime: 2-1 Referee: Vadims Direktorenko (Latvia) - Sweden 3 Germany 5 In Solna Scorers: Sweden: Tobias Hysen 6, 69, Alexander Kacaniklic 42 Germany: Mesut Ozil 45, Mario Goetze 53, Andre Schuerrle 57, 66, 76 Halftime: 2-1 Referee: William Collum (Scotland) - - Group D Turkey 0 Netherlands 2 In Istanbul Scorers: Arjen Robben 7, Wesley Sneijder 46 Halftime: 0-1 Referee: Olegario Benquerenca (Portugal) - Romania 2 Estonia 0 In Bucharest Scorer: Ciprian Marica 31pen, 81 Halftime: 1-0 Referee: Marijo Strahonja (Croatia) - Hungary 2 Andorra 0 In Budapest Scorers: Nemanja Nikolic 52, Ildefonso Lima 77og Red card: Moises San Nicolas (Andorra) 89 Halftime: 0-0 Referee: Daniel Stefanski (Poland) - - Group E Switzerland 1 Slovenia 0 In Berne Scorer: Granit Xhaka 74 Halftime: 0-0 Referee: Bjorn Kuipers (Netherlands) - Norway 1 Iceland 1 In Oslo Scorers: Norway: Daniel Braaten 30 Iceland: Kolbeinn Sigthorsson 12 Halftime: 1-1 Referee: Paolo Tagliavento (Italy) - Cyprus 0 Albania 0 In Nicosia Referee: Ivan Bebek (Croatia) - - Group F Portugal 3 Luxembourg 0 In Coimbra Scorers: Silvestre Varela 29, Nani 36, Helder Postiga 78 Red card: Aurelien Joachim (Luxembourg) 27 Halftime: 2-0 Referee: Bulent Yildirim (Turkey) - Azerbaijan 1 Russia 1 In Baku Scorers: Azerbaijan: Vagif Javadov 90 Russia: Roman Shirokov 15 Red card: Maksim Medvedev (Azerbaijan) 73 Halftime: 0-1 Referee: Milorad Mazic (Serbia) - Israel 1 Northern Ireland 1 In Ramat Gan Scorers: Israel: Eden Ben Basat 43 Northern Ireland: Steven Davis 72 Halftime: 1-0 Referee: Laurent Duhamel (France) - - Group G Lithuania 0 Bosnia 1 In Kaunas Scorer: Vedad Ibisevic 68 Halftime: 0-0 Referee: Felix Zwayer (Germany) - Greece 2 Liechtenstein 0 In Piraeus Scorers: Dimitris Salpingidis 7, Giorgos Karagounis 81 Halftime: 1-0 Referee: Libor Kovarik (Czech Republic) - Latvia 2 Slovakia 2 In Riga Scorers: Latvia: Valerijs Sabala 47, Renars Rode 90+2 Slovakia: Martin Jakubko 9, Kornel Salata 16 Halftime: 0-2 Referee: Ievgenii Aranovskiy (Ukraine) - - Group H San Marino 0 Ukraine 8 In Serravalle Scorers: Yevgen Seleznov 13pen, 19, Marko Devic 15, 51, 58pen, Andriy Yarmolenko 55, Roman Bezus 66, Vitaliy Mandzyuk 90 Red cards: Mirko Palazzi 57, Alessandro Della Valle 90 (both San Marino) Halftime: 0-3 Referee: Harald Lechner (Austria) - Montenegro 2 Moldova 5 In Podgorica Scorers: Montenegro: Stevan Jovetic 55pen, 90+1 Moldova: Alexandru Antoniuc 28, 89, Igor Armas 62, Eugeniu Sidorenco 64, Artur Ionita 74 Halftime: 0-1 Referee: Robert Schoergenhofer (Austria) - England 2 Poland 0 At Wembley Stadium, London Scorers: Wayne Rooney 41, Steven Gerrard 88 Halftime: 1-0; Attendance: 85,186 Referee: Damir Skomina (Slovenia) - - Group I France 3 Finland 0 In Paris Scorers: Franck Ribery 8, Joona Toivio 76og, Karim Benzema 87 Halftime: 1-0 Referee: Michael Koukoulakis (Greece) - Spain 2 Georgia 0 In Albacete Scorers: Alvaro Negredo 26, Juan Mata 61 Halftime: 1-0 Referee: Florian Meyer (Germany) (Editing by Josh Reich)