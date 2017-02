MIAMI, Oct 16 Results and standings after the final round of matches in the third round of CONCACAF qualifying for the 2014 World Cup finals. The top two teams from each group advanced to the final round of qualifying next year. Group A United States 3 Guatemala 1 Jamaica 4 Antigua and Barbuda 1 Standings: P W D L F A Pts United States 6 4 1 1 11 6 13 Jamaica 6 3 1 2 9 6 10 -------------------------------- Guatemala 6 3 1 2 9 8 10 Antigua and Bar 6 0 1 5 4 13 1 Group B Costa Rica 7 Guyana 0 Mexico 2 El Salvador 0 P W D L F A Pts Mexico 6 6 0 0 15 2 18 Costa Rica 6 3 1 2 14 5 10 -------------------------------- El Salvador 6 1 2 3 8 11 5 Guyana 6 0 1 5 5 24 1 Group C Honduras 8 Canada 1 Cuba 1 Panama 1 P W D L F A Pts Honduras 6 3 2 1 12 3 11 Panama 6 3 2 1 6 2 11 -------------------------------- Canada 6 3 1 2 6 10 10 Cuba 6 0 1 5 1 10 1 (Compiled By Simon Evans)