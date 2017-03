QUITO, June 6 Since August 1, 2012, Ecuador have played 22 matches, won 8, drawn 8 and lost 6, with a goal tally of 37-29: 2012 Aug 15 F Chile New York W 3-0 Mina, J.Ayovi, Montero Sep 7 WCQ Bolivia Quito W 1-0 Caicedo(p) Sep 11 WCQ Uruguay Montevideo D 1-1 Caicedo(p) Oct 12 WCQ Chile Quito W 3-1 Caicedo 2 (1p), Castillo Oct 16 WCQ Venezuela Puerto La Cruz D 1-1 Castillo 2013 Feb 2 F Portugal Guimaraes W 3-2 A.Valencia, Pereira(og), Caicedo Mar 21 F El Salvador Quito W 5-0 Caicedo 2, Benitez, Montero, Rojas Mar 26 WCQ Paraguay Quito W 4-1 Caicedo, Montero 2, Benitez May 29 F Germany Boca Raton L 2-4 A.Valencia, W.Ayovi Jun 7 WCQ Peru Lima L 0-1 Jun 11 WCQ Argentina Quito D 1-1 Castillo Aug 14 F Spain Guayaquil L 0-2 Sep 6 WCQ Colombia Barranquilla L 0-1 Sep 10 WCQ Bolivia La Paz D 1-1 Caicedo (p) Oct 11 WCQ Uruguay Quito W 1-0 Montero Oct 15 WCQ Chile Santiago L 1-2 Caicedo Nov 15 F Argentina New Jersey D 0-0 Nov 19 F Honduras Houston D 2-2 J.Ayovi, E.Valencia 2014 Mar 5 F Australia London W 4-3 Martinez, Castillo (p), E.Valencia, Mendez May 17 F Netherlands Amsterdam D 1-1 Montero May 31 F Mexico Arlington, U.S. L 1-3 E.Valencia June 4 F England Miami D 2-2 E. Valencia, Arroyo Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier (Compiled by Rex Gowar)