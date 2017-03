PARIS, June 6 Since August 1, 2012, France have played 21 games, won 10, drawn 5 and lost 6, with a goal tally of 34-17: 2012 Aug 15 F Uruguay Le Havre D 0-0 Sep 9 WCQ Finland Helsinki W 1-0 Diaby Sep 11 WCQ Belarus Paris W 3-1 Capoue, Jallet Ribery Oct 12 F Japan Paris L 0-1 Oct 16 WCQ Spain Madrid D 1-1 Giroud Nov 14 F Italy Parma W 2-1 Valbuena, Gomis 2013 Feb 6 F Germany Paris L 1-2 Valbuena Mar 22 WCQ Georgia Paris W 3-1 Giroud, Valbuena, Ribery Mar 26 WCQ Spain Paris L 0-1 Jun 5 F Uruguay Montevideo L 0-1 Jun 9 F Brazil Porto Alegre L 0-3 Aug 14 F Belgium Brussels D 0-0 Sep 6 WCQ Georgia Tblisi D 0-0 Mar 22 WCQ Belarus Gomel W 4-2 Ribery 2, Nasri, Pogba Oct 11 F Australia Paris W 6-0 Ribery, Giroud 2, Cabaye, Debuchy, Benzema Oct 15 WCQ Finland Paris W 3-0 Ribery, Toivio(og), Benzema Nov 15 WCQP Ukraine Kiev L 0-2 Nov 19 WCQP Ukraine Paris W 3-0 Sakho, Benzema, Gusev(og) 2014 Mar 5 F Netherlands Paris W 2-0 Benzema, Matuidi May 27 F Norway Paris W 4-0 Pogba, Giroud 2, Remy June 1 F Paraguay Nice D 1-1 Griezmann Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; WCQP - World Cup qualifying playoff (Reporting by Julien Pretot; Editing by Tom Hayward and Mike Collett)