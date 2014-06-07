June 7 Since August 1, 2012, Ghana have played 24 matches, won 13, drawn 4 and lost 7, with a goal tally of 43-24: 2012 Aug 15 F China Guangzhou D 1-1 Boakye-Yiadom Sep 8 CANQ Malawi Accra W 2-0 Atsu, Annan Sep 11 F Liberia Monrovia L 0-2 Oct 13 CANQ Malawi Lilongwe W 1-0 Acquah Nov 14 F Cape Verde Lisbon W 1-0 Wakaso 2013 Jan 10 F Egypt Abu Dhabi W 3-0 Agyemang-Badu
Boakye-Yiadom,
Gyan Jan 13 F Tunisia Abu Dhabi W 4-2 Boye, Wakaso (p),
Gyan, Adomah Jan 20 CAN DR Congo Pt Elizabeth D 2-2 Agyemang-Badu,
Asamoah Jan 24 CAN Mali Pt Elizabeth W 1-0 Wakaso (p) Jan 28 CAN Niger Pt Elizabeth W 3-0 Gyan, Atsu, Boye Feb 2 CAN Cape Verde Pt Elizabeth W 2-0 Wakaso 2 (1p) Feb 6 CAN Burkina Faso Nelspruit D 1-1 Wakaso (p) Feb 9 CAN Mali Pt Elizabeth L 1-3 Asamoah Mar 24 WCQ Sudan Kumasi W 4-0 Gyan, Wakaso,
Waris,
Agyemang-Badu Jun 7 WCQ Sudan Khartoum W 3-1 Gyan 2, Muntari Jun 16 WCQ Lesotho Maseru W 2-0 Boye, Gyan Aug 14 F Turkey Istanbul D 2-2 Gyan 2 Aug 30 F Libya Tunis L 0-1 Sep 6 WCQ Zambia Kumasi W 2-1 Waris, Asamoah Sep 10 F Japan Yokohama L 1-3 Acheampong Oct 15 WCQ Egypt Kumasi W 6-1 Gyan 2, Gomaa og,
Waris, Muntari (p),
Atsu Nov 19 WCQ Egypt Cairo L 1-2 Boateng 2014 Mar 5 F Montenegro Podgorica L 0-1 May 31 F Netherlands Rotterdam L 1-0
Note: FIFA recognised matches in the African Nations Championship but Ghana's team was restricted to home-based players only, making it ineligible to be considered a full international.
Key: CAN - African Nations Cup finals; CANQ - African Nations Cup qualifier; F - friendly; WCQ - World Cup qualifier. (Compiled bu Mark Gleeson, editing by Mike Collett)