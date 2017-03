June 6 Since August 1, 2012, Honduras have played 30 matches, won 12, drawn 8 and lost 10, with a goal tally of 40-38 2012 Sep 7 WCQ Cuba Havana W 3-0 Bengtson, Bernardez, Chavez Sep 11 WCQ Cuba San Pedro Sula W 1-0 Bengtson Oct 12 WCQ Panama Panama City D 0-0 Oct 16 WCQ Canada San Pedro Sula W 8-1 Bengtson 3 Costly 3 Martinez 2 Nov 14 F Peru Houston D 0-0 2013 Jan 18 CAC El Salvador San Jose D 1-1 Bengtston Jan 22 CAC Panama San Jose D 1-1 Montes Jan 25 CAC Belize San Jose W 1-0 Beckeles Jan 27 CAC Costa Rica San Jose L 0-1 Feb 6 WCQ USA San Pedro Sula W 2-1 JC Garcia, Bengtson Mar 22 WCQ Mexico San Pedro Sula D 2-2 Costly, Bengtson Mar 26 WCQ Panama Panama City L 0-2 Jun 2 F Israel New York City L 0-2 Jun 7 WCQ Costa Rica San Jose L 1-0 Jun 11 WCQ Jamaica Tegucigalpa W 2-0 OB Garcia, Rojas Jun 18 WCQ USA Salt Lake City L 0-1 Jul 8 CCF Haiti Harrison, NJ W 2-0 R Martinez, Chavez Jul 12 CCF El Salvador Miami W 1-0 Claros Jul 15 CCF T&T Houston L 0-2 Jul 21 CCF Costa Rica Baltimore W 1-0 Najar Jul 24 CCF USA Arlington, TX L 1-3 Medina Sep 6 WCQ Mexico Mexico City W 2-1 Bengtson, Costly Sep 10 WCQ Panama Tegucigalpa D 2-2 Costly, Palacios Oct 11 WCQ Costa Rica San Pedro Sula W 1-0 Bengtson Oct 15 WCQ Jamaica Kingston D 2-2 Costly, Figueroa Nov 16 F Brazil Miami L 0-5 Nov 19 F Ecuador Houston D 2-2 Costly 2 2014 Mar 5 F Venezuela San Pedro Sula W 2-1 Bengtson, Palacios May 29 F Turkey Washington DC L 0-2 June 1 F Israel Houston L 2-4 Espinoza, Costly Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; CCF - CONCACAF Gold Cup; CAC - Central American Cup (Reporting By Mary Milliken)