June 6 Since August 1, 2012, Iran have played 23 matches, won 11, drawn 8 and lost 4, with a goal tally of 38-17. 2012 Aug 15 F Tunisia Kecskemet D 2-2 Khalatbari, Ghazi Hungary Sep 5 F Jordan Amman D 0-0 Sep 11 WCQ Lebanon Beirut L 0-1 Oct 16 WCQ South Korea Tehran W 1-0 Nekounam Nov 6 F Tajikistan Tehran W 6-1 Dehnavi 2, Karimi 2, Hassanzadeh, Abbasfard Nov 14 WCQ Uzbekistan Tehran L 0-1 Dec 9 WAF Saudi Arabia Kuwait D 0-0 Dec 12 WAF Bahrain Kuwait D 0-0 Dec 15 WAF Yemen Kuwait W 2-1 Nazari, Karimi 2013 Feb 6 ACQ Lebanon Tehran W 5-0 Ghoochannejhad 2, Nekounam 3 (2p) Mar 26 ACQ Kuwait Kuwait D 1-1 Shojaei May 22 F Oman Muscat L 1-3 Mosalman Jun 4 WCQ Qatar Doha W 1-0 Ghoochannejhad Jun 11 WCQ Lebanon Tehran W 4-0 Khalatbari, Nekounam 2,Ghoochannejhad Jun 18 WCQ South Korea Ulsan W 1-0 Ghoochannejhad Oct 15 ACQ Thailand Tehran W 2-1 Hosseini, Ghoochannejhad Nov 15 ACQ Thailand Bangkok W 3-0 Dejagah, Ghoochannejhad, Jahanbakhsh. Nov 19 ACQ Lebanon Beirut W 4-1 Amir Sadeghi, Dejagah, Nekounam (pen), Ghoochannejhad 2014 Mar 3 ACQ Kuwait Karaj W 3-2 Karimi, Ansarifard (og) Mar 5 F Guinea Tehran L 1-2 Ghoochannejhad May 18 F Belarus Kapfenberg D 0-0 Austria May 26 F Montenegro Hartberg D 0-0 Austria May 30 F Angola Hartberg D 1-1 Ansarifard Austria Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; ACQ - Asian Cup qualifier; WAF: West Asian Football Federation Championships (Correct as of June 6, 2014) (Compiled by Patrick Johnston; Editing by John O'Brien)