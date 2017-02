Soccer-Belgian championship results and standings

Feb 18 (Gracenote) - Results and standings from the Belgian championship matches on Saturday Saturday, February 18 Mechelen 3 Lokeren 0 Friday, February 17 Westerlo 1 Club Bruges 2 Standings P W D L F A Pts 1 Club Bruges 27 17 4 6 48 20 55 2 Anderlecht 26 15 7 4 56 26 52 3 Zulte Waregem 26 13 8 5 40 29 47 4 Oostende 26 13 6 7 45 31 45 5 Mechelen 27 13 5 9 36 29 44 6 Charleroi 25 12 7 6 30 24 43 ------------