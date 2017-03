June 5 Since August 1 2012, Japan have played 27 games, won 14, drawn 4 and lost 9, with a goal tally of 40-39: 2012 Aug 15 F Venezuela Sapporo D 1-1 Endo Sep 6 F UAE Niigata W 1-0 Havenaar Sep 11 WCQ Iraq Saitama W 1-0 Maeda Oct 12 F France Paris W 1-0 Kagawa Oct 16 F Brazil Wroclaw L 0-4 Nov 14 WCQ Oman Muscat W 2-1 Kiyotake, Okazaki 2013 Feb 6 F Latvia Kobe W 3-0 Okazaki 2, Honda Mar 22 F Canada Doha W 2-1 Okazaki, Havenaar Mar 26 WCQ Jordan Amman L 1-2 Kagawa May 30 F Bulgaria Toyota L 0-2 Jun 4 WCQ Australia Saitama D 1-1 Honda(p) Jun 11 WCQ Iraq Doha W 1-0 Okazaki Jun 15 CC Brazil Brasilia L 0-3 Jun 19 CC Italy Recife L 3-4 Honda, Kagawa, Okazaki Jun 22 CC Mexico B.Horizonte L 1-2 Okazaki Jul 21 EAC China Seoul D 3-3 Kurihara, Kakitani Kudo Jul 25 EAC Australia Hwaseong W 3-2 Manabu Saito, Osako 2 Jul 28 EAC South Korea Seoul W 2-1 Kakitani 2 Aug 14 F Uruguay Miyagi L 2-4 Kagawa, Honda Sep 6 F Guatemala Osaka W 3-0 Honda, Kudo, Endo Sep 10 F Ghana Saitama W 3-1 Kagawa, Endo, Honda Oct 11 F Serbia Novi Sad L 0-2 Oct 15 F Belarus Zhodino L 0-1 Nov 16 F Netherlands Genk D 2-2 Osako, Honda Nov 19 F Belgium Brussels W 3-2 Kakitani, Honda, Okazaki 2014 Mar 5 F New Zealand Tokyo W 4-2 Okazaki (2), Kagawa (p), Morishigie May 27 F Cyprus Saitama W 1-0 Uchida F: Friendly; WCQ: World Cup qualifier; EAC: East Asian Cup; CC: Confederations Cup (Compiled by Peter Rutherford)