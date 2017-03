Sept 10 South American 2014 World Cup qualifying results and standings after Tuesday's matches:

Uruguay 2 Colombia 0 Montevideo

Bolivia 1 Ecuador 1 La Paz

Paraguay 2 Argentina 5 Asuncion

Venezuela 3 Peru 2 Puerto La Cruz

Standings: P W D L F A Pts 1. Argentina 14 8 5 1 30 11 29 2. Colombia 14 8 2 4 22 9 26 3. Chile 14 8 0 6 24 21 24 4. Ecuador 14 6 4 4 18 14 22 - - 5. Uruguay 14 6 4 4 22 22 22 - - 6. Venezuela 15 5 4 6 13 19 19 7. Peru 14 4 2 8 15 22 14 8. Bolivia 15 2 5 8 16 29 11 9. Paraguay 14 3 2 9 15 28 11

Note: The top four teams will advance to the 2014 finals in Bazil while the fifth-placed side will face Jordan in a two-legged playoff for a spot in the tournament.

Previous results:

Oct. 7, 2011

Argentina 4 Chile 1 Buenos Aires

Uruguay 4 Bolivia 2 Montevideo

Ecuador 2 Venezuela 0 Quito

Peru 2 Paraguay 0 Lima

Colombia bye

Oct. 11, 2011

Venezuela 1 Argentina 0 Puerto La Cruz

Paraguay 1 Uruguay 1 Asuncion

Chile 4 Peru 2 Santiago

Bolivia 1 Colombia 2 La Paz

Ecuador bye

Nov. 11, 2011

Argentina 1 Bolivia 1 Buenos Aires

Uruguay 4 Chile 0 Montevideo

Colombia 1 Venezuela 1 Barranquilla

Paraguay 2 Ecuador 1 Asuncion

Peru bye

Nov 15, 2011

Colombia 1 Argentina 2 Barranquilla

Chile 2 Paraguay 0 Santiago

Ecuador 2 Peru 0 Quito

Venezuela 1 Bolivia 0 San Cristobal

Uruguay bye

June 2, 2012

Argentina 4 Ecuador 0 Buenos Aires

Uruguay 1 Venezuela 1 Montevideo

Bolivia 0 Chile 2 La Paz

June 3, 2012

Peru 0 Colombia 1 Lima

Paraguay bye

June 9, 2012

Bolivia 3 Paraguay 1 La Paz

Venezuela 0 Chile 2 Puerto La Cruz

June 10, 2012

Uruguay 4 Peru 2 Montevideo

Ecuador 1 Colombia 0 Quito

Argentina bye

Sept. 7 2012

Argentina 3 Paraguay 1 Cordoba

Colombia 4 Uruguay 0 Barranquilla

Ecuador 1 Bolivia 0 Quito

Peru 2 Venezuela 1 Lima

Chile bye

Sept. 11 2012

Paraguay 0 Venezuela 2 Asuncion

Uruguay 1 Ecuador 1 Montevideo

Chile 1 Colombia 3 Santiago

Peru 1 Argentina 1 Lima

Oct. 12 2012

Colombia 2 Paraguay 0 Barranquilla

Argentina 3 Uruguay 0 Mendoza

Ecuador 3 Chile 1 Quito

Bolivia 1 Peru 1 La Paz

Venezuela bye

Oct. 16 2012

Venezuela 1 Ecuador 1 Puerto La Cruz

Bolivia 4 Uruguay 1 La Paz

Paraguay 1 Peru 0 Asuncion

Chile 1 Argentina 2 Santiago

Colombia bye

March 22 2013

Argentina 3 Venezuela 0 Buenos Aires

Uruguay 1 Paraguay 1 Montevideo

Peru 1 Chile 0 Lima

Colombia 5 Bolivia 0 Barranquilla

Ecuador bye

March 26 2013

Bolivia 1 Argentina 1 La Paz

Ecuador 4 Paraguay 1 Quito

Venezuela 1 Colombia 0 Puerto Ordaz

Chile 2 Uruguay 0 Santiago

Peru bye

June 7 2013

Paraguay 1 Chile 2 Asuncion

Peru 1 Ecuador 0 Lima

Argentina 0 Colombia 0 Buenos Aires

Bolivia 1 Venezuela 1 La Paz

Uruguay bye

June 11 2013

Colombia 2 Peru 0 Barranquilla

Chile 3 Bolivia 1 Santiago

Ecuador 1 Argentina 1 Quito

Venezuela 0 Uruguay 1 Puerto Ordaz

Paraguay bye

Sept 6 2013

Colombia 1 Ecuador 0 Barranquilla

Peru 1 Uruguay 2 Lima

Chile 3 Venezuela 0 Santiago

Paraguay 4 Bolivia 0 Asuncion

Argentina bye

Next matches

Oct 11 2013

Ecuador v Uruguay Quito

Colombia v Chile Barranquilla

Venezuela v Paraguay Puerto La Cruz

Argentina v Peru Buenos Aires

Bye: Bolivia