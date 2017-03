(Corrects spelling of Russia No 19 to Alexander from Alexabder)

June 17 Teams for Tuesday's 2014 World Cup Group H match between Russia and South Korea at the Pantanal arena, Cuiaba.

Russia: 1-Igor Akinfeev; 14-Vasili Berezutski, 4-Sergey Ignashevich, 22-Andrey Eshchenko, 23-Dmitry Kombarov, 18-Yury Zhirkov; 8-Denis Glushakov, 19-Alexander Samedov, 20-Victor Faizulin, 17-Oleg Shatov; 9-Alexander Kokorin

Substitutes: 2-Alexey Kozlov, 3-Georgi Schennikov, 5-Andrey Semenov, 6-Maksim Kanunnikov, 7-Igor Denisov, 10-Alan Dzagoev, 11-Alexander Kerzhakov, 12-Yury Lodygin, 13-Vladimir Granat, 15-Pavel Mogilevets, 16-Sergey Ryzhikov, 21-Alexey Ionov South Korea: 1-Jung Sung-ryong; 12-Lee Yong, 3-Yoon Suk-young, 5-Kim Young-gwon, 20-Hong Jeong-ho; 16-Ki Sung-yeung, 14-Han Kook-young, 17-Lee Chung-yong, 9-Son Heung-min, 13-Koo Ja-cheol; 10-Park Chu-young

Substitutes: 2-Kim Chang-soo, 4-Kwak Tae-hwi, 6-Hwang Seok-ho, 7-Kim Bo-kyung, 8-Ha Dae-sung, 11-Lee Keun-ho, 15-Park Jong-woo, 18-Kim Shin-wook, 19-Ji Dong-won, 21-Kim Seung-gyu, 22-Park Joo-ho, 23-Lee Bum-young Referee: Nestor Pitana (Argentina)

(Compiled by Savio D'Souza)