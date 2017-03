June 18 Teams for Wednesday's 2014 World Cup Group A match between Cameroon and Croatia at the Amazonia arena, Manaus. Cameroon: 16-Charles Itandje; 2-Benoit Assou Ekotto, 3-Nicholas Nkoulou, 14-Aurelien Chedjou; 17-Stephane Mbia, 21-Joel Matip, 6-Alexandre Song, 18-Enoh Eyong, 8-Benjamin Moukandjo; 10-Vincent Aboubaker, 13-Eric Choupo-Moting Substitutes: 1-Loic Feudjou, 4-Cedric Djeugou, 5-Dany Nounkeu, 7-Landry Nguemo, 9-Samuel Eto'o, 11-Jean Makoun, 12-Henri Bedimo, 15-Achille Webo, 19-Fabrice Olinga, 20-Edgar Salli, 22-Allan Nyom, 23-Sammy Ndjock Croatia: 1-Stipe Pletikosa; 11-Darijo Srna, 3-Danijel Pranjic, 5-Vedran Corluka, 6-Dejan Lovren; 19-Sammir, 18-Ivica Olic, 7-Ivan Rakitic, 10-Luka Modric, 4-Ivan Perisic; 17-Mario Mandzukic