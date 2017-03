June 25 Teams for Wednesday's 2014 World Cup Group E match between Ecuador and France at the Maracana, Rio. Ecuador: 22-Alexander Dominguez; 4-Juan Carlos Paredes, 2-Jorge Guagua, 3-Frickson Erazo, 10-Walter Ayovi; 16-Antonio Valencia, 14-Oswaldo Minda, 6-Cristian Noboa, 7-Jefferson Montero, 15-Michael Arroyo; 13-Enner Valencia Substitutes: 1-Maximo Banguera, 5-Renato Ibarra, 8-Edison Mendez, 9-Joao Rojas, 11-Felipe Caicedo, 12-Adrian Bone, 17-Jaime Ayovi, 18-Oscar Bagui, 19-Luis Fernando Saritama, 20-Fidel Martinez, 21-Gabriel Achilier, 23-Carlos Gruezo France: 1-Hugo Lloris; 15-Bacary Sagna, 21-Laurent Koscielny, 5-Mamadou Sakho, 17-Lucas Digne; 14-Blaise Matuidi, 19-Paul Pogba, 22-Morgan Schneiderlin, 18-Moussa Sissoko; 10-Karim Benzema, 11-Antoine Griezmann Substitutes: 2-Mathieu Debuchy, 3-Patrice Evra, 4-Raphael Varane, 7-Remy Cabella, 8-Mathieu Valbuena, 9-Olivier Giroud, 12-Rio Mavuba, 13-Eliaquim Mangala, 16-Stephane Ruffier, 20-Loic Remy, 23-Mickael Landreau Referee: Noumandiez Doue (Ivory Coast) (Compiled by Simon Jennings)