MEXICO CITY, June 5 Since August 1, 2012, Mexico have played 35 matches, won 17, drawn 10 and lost 8, with a goal tally of 60-32. 2012 Aug 15 F United States Mexico City L 0-1 Sep 7 WCQ Costa Rica San Jose W 2-0 Salcido, Zavala Sep 11 WCQ Costa Rica Mexico City W 1-0 Hernandez Oct 12 WCQ Guyana Houston W 5-0 Guardado, Peralta Reyna, Hernandez, Pollard (og) Oct 16 WCQ El Salvador Torreon W 2-0 Peralta, Hernandez 2013 Jan 1 F Denmark Glendale D 1-1 Fabian Feb 6 WCQ Jamaica Mexico City D 0-0 Mar 22 WCQ Honduras San Pedro Sula D 2-2 Hernandez 2 Mar 26 WCQ United States Mexico City D 0-0 Apr 17 F Peru San Francisco D 0-0 May 31 F Nigeria Houston D 2-2 Hernandez 2 Jun 4 WCQ Jamaica Kingston W 1-0 De Nigris Jun 7 WCQ Panama Panama City D 0-0 Jun 11 WCQ Costa Rica Mexico City D 0-0 Jun 16 CC Italy Rio de Janeiro L 1-2 Hernandez Jun 19 CC Brazil Fortaleza L 0-2 Jun 22 CC Japan Belo Horizonte W 2-1 Hernandez 2 July 7 GC Panama Pasadena L 1-2 Fabian July 11 GC Canada Seattle W 2-0 Jimenez, Fabian July 14 GC Martinique Denver W 3-1 Montes, Fabian Ponce Jul 20 GC Trinidad-Tobago Atlanta W 1-0 Jimenez Jul 24 GC Panama Arlington L 1-2 Montes Aug 14 F Ivory Coast New Jersey W 4-1 Peralta 2, Reyna, Boka (og) Sep 6 WCQ Honduras Mexico City L 1-2 Peralta Sep 10 WCQ United States Columbus L 0-2 Oct 11 WCQ Panama Mexico City W 2-1 Peralta, Jimenez Oct 15 WCQ Costa Rica San Jose L 1-2 Peralta Oct 30 F Finland San Diego W 4-2 Marquez, Pena, Peralta, Escoboza Nov 13 WCQ New Zealand Mexico City W 5-1 Aguilar, Jimenez, Peralta 2, Marquez Nov 20 WCQ New Zealand Wellington W 4-2 Peralta 3, Pena 2014 Jan 29 F South Korea San Antonio W 4-0 Pulido 3, Peralta Mar 3 F Nigeria Atlanta D 0-0 Apr 2 F United States Glendale D 2-2 Marquez, Pulido May 28 F Israel Mexico City W 3-0 Layun 2, Fabian May 31 F Ecuador Arlington W 3-1 Montes, Fabian Dos Santos Key: F - Friendly; WCQ - World Cup qualifier; CC - Confederations Cup; GC - Gold Cup (Compiled by Carlos Calvo; Editing by Rex Gowar)