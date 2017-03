LAGOS, June 6 Since August 1, 2012, Nigeria have played 26 matches, won 13, drawn 10 and lost 3, with a goal tally of 50-25: 2012 Sep 8 CANQ Liberia Monrovia D 2-2 Igiebor I Uche (p) Oct 13 CANQ Liberia Calabar W 6-1 Ambrose Musa Moses 2 Obi Mikel (p) I Uche Nov 14 F Venezuela Miami W 3-1 Ideye Igiebor Onazi 2013 Jan 9 F Cape Verde Faro D 0-0 Jan 21 CAN Burkina Faso Nelspruit D 1-1 Emenike Jan 25 CAN Zambia Nelspruit D 1-1 Emenike Jan 29 CAN Ethiopia Rustenburg W 2-0 Moses (2p) Feb 3 CAN Ivory Coast Rustenburg W 2-1 Emenike, Mba Feb 6 CAN Mali Durban W 4-1 Echiejile Ideye Emenike Musa Feb 10 CAN Burkina Faso Johannesburg W 1-0 Mba Mar 23 WCQ Kenya Calabar D 1-1 Oduamadi May 31 F Mexico Houston D 2-2 Ideye Ugochukwu Jun 5 WCQ Kenya Nairobi W 1-0 Musa Jun 12 WCQ Namibia Windhoek D 1-1 Oboabona Jun 17 CC Tahiti B. Horizonte W 6-1 Vallar og Oduamadi 3 Twehau og Echiejile Jun 20 CC Uruguay Salvador L 1-2 Obi Mikel Jun 23 CC Spain Fortaleza L 0-3 Aug 14 F South Africa Durban W 2-0 Nwafor 2 Sep 7 WCQ Malawi Calabar W 2-0 Emenike Moses (p) Sep 10 F Burkina Faso Kaduna W 4-1 Ideye 2 Ameobi Emenike Oct 13 WCQ Ethiopia Addis Ababa W 2-1 Emenike 2 Oct 28 F Jordan Amman L 0-1 Nov 16 WCQ Ethiopia Calabar W 2-0 Moses (p) Obinna Nov 18 F Italy London D 2-2 Dike, Ameobi 2014 Mar 5 F Mexico Atlanta D 0-0 May 28 F Scotland London D 2-2 Uchebo, Nwofor Note: FIFA recognised matches that Nigeria played in the African Nations Championship but the team selection was restricted to home-based players only making it ineligible to be considered a full international. Key: CAN - African Nations Cup finals; CANQ - African Nations Cup qualifier; CC - Confederations Cup; F - friendly; WCQ - World Cup qualifier. (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town Editing by Gene Cherry and Mike Collett)