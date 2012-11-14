BELFAST Nov 14 Northern Ireland 1 Azerbaijan 1 - 2014 World Cup qualifying Group F result
At Windsor Park
Scorers:
Northern Ireland: David Healy 90+6
Azerbaijan: Rauf Aliyev 5
Halftime: 0-1
Teams:
Northern Ireland: 12-Roy Carroll; 2-Daniel Lafferty, 4-Gareth McAuley, 5-Craig Cathcart (9-David Healy 82), 6-Christopher Baird, 8-Steven Davis, 10-Kyle Lafferty, 18-Aaron Hughes, 7-Dean Shiels (15-Pat McCourt 55), 17-Shane Ferguson, 14-Niall McGinn (11-Chris Brunt 67)
Azerbaijan: 23-Salahat Aghayev; 21-Volodimir Levin, 15-Ruslan Abishov, 17-Vugar Nadirov, 16-Javid Huseinov; 11-Rauff Aliyev, 9-Jihan Ozkara (7-Vagif Javadov 79), 5-Rasim Ramaldanov (3-Elhad Naziri 72), 13-Ali Gokdemir (2-Badavi Guseynov 63), 18-Maxim Medvedev; 19-Rahid Amirguliyev
Referee: Viktor Shvetsov (Ukraine) (Edited by Tom Pilcher)