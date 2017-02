Oct 16 Paraguay 1 Peru 0 - South American World Cup qualifying result At the Defensores del Chaco, Asuncion Scorer: Pablo Aguilar 52 Halftime: 0-0 Teams: Paraguay: 12-Diego Barreto; 2-Ivan Piris, 14-Paulo Da Silva, 4-Pablo Aguilar, 13-Miguel Samudio; 16-Cristian Riveros, 6-Fidencio Oviedo, 10-Julio dos Santos, 7-Jose Nunez (15-Victor Caceres 75); 11-Edgar Benitez (17-Jonathan Fabbro 84), 18-Nelson Haedo Valdez (9-Luis Caballero 46) Peru: 1-Raul Fernandez; 13-Luis Advincula, 5-Carlos Zambrano, 2-Alberto Rodriguez (4-Christian Ramos 45), 19-Yoshimar Yotun (11-Raul RuiDiaz 82); 10-Jefferson Farfan, 20-Luis Ramirez, 8-Rinaldo Cruzado, 6-Juan Vargas; 14-Claudio Pizarro, 9-Paolo Guerrero (18-Andre Carrillo 66) Referee: Pablo Lunati (Argentina) (Compiled by Rex Gowar and Daniela Desantis; Editing by Greg Stutchbury)