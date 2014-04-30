LONDON, April 30 Since August 1, 2012, Ghana
have played 23 matches, won 13, drawn 4 and lost 6, with a goal
tally of 43-23:
2012
Aug 15 F China Guangzhou D 1-1 Boakye-Yiadom
Sep 8 CANQ Malawi Accra W 2-0 Atsu, Annan
Sep 11 F Liberia Monrovia L 0-2
Oct 13 CANQ Malawi Lilongwe W 1-0 Acquah
Nov 14 F Cape Verde Lisbon W 1-0 Wakaso
2013
Jan 10 F Egypt Abu Dhabi W 3-0 Agyemang-Badu
Boakye-Yiadom,
Gyan
Jan 13 F Tunisia Abu Dhabi W 4-2 Boye, Wakaso (p),
Gyan, Adomah
Jan 20 CAN DR Congo Pt Elizabeth D 2-2 Agyemang
Badu,
Asamoah
Jan 24 CAN Mali Pt Elizabeth W 1-0 Wakaso (p)
Jan 28 CAN Niger Pt Elizabeth W 3-0 Gyan, Atsu,
Boye
Feb 2 CAN Cape Verde Pt Elizabeth W 2-0 Wakaso 2 (1p)
Feb 6 CAN Burkina Faso Nelspruit D 1-1 Wakaso (p)
Feb 9 CAN Mali Pt Elizabeth L 1-3 Asamoah
Mar 24 WCQ Sudan Kumasi W 4-0 Gyan, Wakaso
Waris, Agyemang-
Badu
Jun 7 WCQ Sudan Khartoum W 3-1 Gyan 2, Muntari
Jun 16 WCQ Lesotho Maseru W 2-0 Boye, Gyan
Aug 14 F Turkey Istanbul D 2-2 Gyan 2
Aug 30 F Libya Tunis L 0-1
Sep 6 WCQ Zambia Kumasi W 2-1 Waris, Asamoah
Sep 10 F Japan Yokohama L 1-3 Acheampong
Oct 15 WCQ Egypt Kumasi W 6-1 Gyan 2, Gomaa og,
Waris, Muntari
(p), Atsu
Nov 19 WCQ Egypt Cairo L 1-2 Boateng
2014
Mar 5 F Montenegro Podgorica L 0-1
Note: FIFA recognised matches in the African Nations
Championship but Ghana's team was restricted to home-based
players only, making it ineligible to be considered a full
international.
Key: CAN - African Nations Cup finals; CANQ - African Nations
Cup qualifier; F - friendly; WCQ - World Cup qualifier.
(Compiled bu Mark Gleeson, editing by Mike Collett)