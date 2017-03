June 5 Since August 1, 2012, Greece have played 18 matches, won 12, drawn 4 and lost 2, with a goal tally of 22-10: 2012 Aug 15 F Norway Oslo W 3-2 Torosidis, Papadopoulos, Mitroglou Sep 7 WCQ Latvia Riga W 2-1 Spyropoulos, Gekas Sep 11 WCQ Lithuania Athens W 2-0 Ninis, Mitroglou Oct 12 WCQ Bosnia Athens D 0-0 Oct 16 WCQ Slovakia Bratislava W 1-0 Salpingidis Nov 14 F Ireland Dublin W 1-0 Holebas 2013 Feb 6 F Switzerland Athens D 0-0 Mar 22 WCQ Bosnia Zenica L 1-3 Gekas Jun 7 WCQ Lithuania Vilnius W 1-0 Christodoulopoulos Aug 14 F Austria Salzburg W 2-0 Mitroglou 2 Sep 6 WCQ Liechtenstein Vaduz W 1-0 Mitroglou Sep 10 WCQ Latvia Athens W 1-0 Salpingidis Oct 11 WCQ Slovakia Athens W 1-0 Skrtel(og) Oct 15 WCQ Liechtenstein Athens W 2-0 Salpingidis, Karagounis Nov 15 WCP Romania Athens W 3-1 Mitroglou 2, Salpingidis Nov 19 WCP Romania Bucharest D 1-1 Mitroglou 2014 Mar 5 F South Korea Athens L 0-2 May 31 F Portugal Lisbon D 0-0 Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; WCP - World Cup playoff (Reporting by Karolos Grohmann, edited by Mike Collett)