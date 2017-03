MADRID, April 28 Since August 1, 2012, Spain have played 24 matches, won 20, drawn 2 and lost 2, with a goal tally of 55-15: 2012 Aug 15 F Puerto Rico San Juan W 2-1 Cazorla, Fabregas Sep 7 F Saudi Arabia Pontevedra W 5-0 Cazorla, Pedro 2 Xavi, Villa(p) Sep 11 WCQ Georgia Tbilisi W 1-0 Soldado Oct 12 WCQ Belarus Minsk W 4-0 Pedro 3, Alba Oct 16 WCQ France Madrid D 1-1 Ramos Nov 14 F Panama Panama City W 5-1 Pedro 2, Villa Ramos, Susaeta 2013 Feb 6 F Uruguay Doha W 3-1 Fabregas, Pedro 2 Mar 22 WCQ Finland Gijon D 1-1 Ramos Mar 26 WCQ France Paris W 1-0 Pedro Jun 8 F Haiti Miami W 2-1 Cazorla, Fabregas Jun 11 F Ireland New York W 2-0 Soldado, Mata Jun 16 CC Uruguay Recife W 2-1 Pedro, Soldado Jun 20 CC Tahiti Rio W 10-0 Torres 4, Silva 2 Villa 3, Mata Jun 23 CC Nigeria Fortaleza W 3-0 Alba 2, Torres Jun 27 CC Italy Fortaleza D 0-0 (Won 7-6 on penalties) Jun 30 CC Brazil Rio L 0-3 Aug 14 F Ecuador Guayaquil W 2-0 Negredo, Cazorla Sep 6 WCQ Finland Helsinki W 2-0 Alba, Negredo Sep 10 F Chile Geneva D 2-2 Soldado, Navas Oct 11 WCQ Belarus Palma W 2-1 Xavi, Negredo Oct 15 WCQ Georgia Albacete W 2-0 Negredo, Mata Nov 16 F E. Guinea Malabo W 2-1 Cazorla, Juanfran Nov 19 F South Africa Johannesburg L 0-1 2014 Mar 5 F Italy Madrid W 1-0 Pedro Key: F - Friendly; WCQ - World Cup qualifier; CC - Confederations Cup Note: The Condederations Cup semi-final result against Italy counts as a draw. (Reporting by Iain Rogers, editing by Peter Rutherford and Mike Collett)