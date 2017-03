July 1 World Cup top scorers after Tuesday's Round of 16 match between Argentina and Switzerland. Goals Player Team 5 James Rodriguez Colombia 4 Thomas Mueller Germany Lionel Messi Argentina Neymar Brazil 3 Karim Benzema France Arjen Robben Netherlands Robin van Persie Netherlands Enner Valencia Ecuador Xherdan Shaqiri Switzerland 2 Memphis Depay Netherlands Abdelmoumene Djabou Algeria Ivan Perisic Croatia Gervinho Ivory Coast Asamoah Gyan Ghana Islam Slimani Algeria Alexis Sanchez Chile Tim Cahill Australia Wilfried Bony Ivory Coast Luis Suarez Uruguay Mario Mandzukic Croatia Jackson Martinez Colombia Andre Ayew Ghana Clint Dempsey United States Ahmed Musa Nigeria Bryan Ruiz Costa Rica 1 Juan Cuadrado Colombia Eduardo Vargas Chile Oscar Brazil Sofiane Feghouli Algeria Klaas-Jan Huntelaar Netherlands Lee Keun-ho South Korea Olivier Giroud France Yacine Brahimi Algeria Wayne Rooney England Teofilo Gutierrez Colombia Mathieu Valbuena France Paul Pogba France Miralem Pjanic Bosnia Cristiano Ronaldo Portugal Keisuke Honda Japan Oribe Peralta Mexico Joel Campbell Costa Rica Edison Cavani Uruguay Rafael Marquez Mexico Charles Aranguiz Chile Georgios Samaras Greece David Luiz Brazil Leroy Fer Netherlands Juan Mata Spain John Brooks United States Marcos Urena Costa Rica Silvestre Varela Portugal Blerim Dzemaili Switzerland David Villa Spain Miroslav Klose Germany Jean Beausejour Chile Javier Hernandez Mexico Juan Quintero Colombia Avdija Vrsajevic Bosnia Jorge Valdivia Chile Divock Origi Belgium Alexander Kerzakhov Russia Andre Schuerrle Germany Fernandinho Brazil Andreas Samaris Greece Haris Seferovic Switzerland Vedad Ibisevic Bosnia Fernando Torres Spain Dries Mertens Belgium Joel Matip Cameroon Xabi Alonso Spain Marouane Fellaini Belgium Mario Balotelli Italy Moussa Sissoko France Claudio Marchisio Italy Mario Gotze Germany Carlo Costly Honduras Ivica Olic Croatia Jan Vertonghen Belgium Son Heung-min South Korea Shinji Okazaki Japan Mats Hummels Germany Daniel Sturridge England Edin Dzeko Bosnia Koo Ja-cheol South Korea Alexander Kokorin Russia Reza Ghoochannejhad Iran Jermaine Jones United States Mile Jedinak Australia Nani Portugal Peter Odemwingie Nigeria Giovani Dos Santos Mexico Fred Brazil Granit Xhaka Switzerland Pablo Armero Colombia Andres Guardado Mexico Oscar Duarte Costa Rica Blaise Matuidi France Admir Mehmedi Switzerland Wesley Sneijder Netherlands Stefan De Vrij Netherlands Diego Godin Uruguay Mesut Ozil Germany Rafik Halliche Algeria Marcos Rojo Argentina Sokratis Papasthathopoulos Greece Angel Di Maria Argentina (Compiled by Simon Jennings)