Oct 11 Results of South American 2014 World Cup qualifying matches on Tuesday:

At the Hernando Siles, La Paz Bolivia 1 - Walter Flores 84 Colombia 2 - Dorlan Pabon 48, Radamel Falcao Garcia 90

Halftime: 0-0

- - - -

At the Monumental, Santiago Chile 4 - Waldo Ponce 1, Eduardo Vargas 18, Gary Medel 48,

Humberto Suazo 63pen Peru 2 - Claudio Pizarro 49, Jefferson Farfan 60

Halftime: 2-0

- - - -

At the Defensores del Chaco, Asuncion Paraguay 1 - Richard Ortiz 90+1 Uruguay 1 - Diego Forlan 67

Halftime: 0-0

- - - -

At the Anzoategui, Puerto La Cruz, Venezuela Venezuela 1 - Fernando Amorebieta 61 Argentina 0

Halftime: 0-0

