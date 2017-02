Oct 11 Results and standings in the South American group qualifiers for the 2014 World Cup finals in Brazil after Tuesday's results: Bolivia 1 Colombia 2 Chile 4 Peru 2 Paraguay 1 Uruguay 1 Venezuela 1 Argentina 0

Bye: Ecuador

Standings P W D L F A Pts

Uruguay 2 1 1 0 5 3 4

Argentina 2 1 0 1 4 2 3

Ecuador 1 1 0 0 2 0 3

Colombia 1 1 0 0 2 1 3

Peru 2 1 0 1 4 4 3

Chile 2 1 0 1 5 6 3

Venezuela 2 1 0 1 1 2 3

Paraguay 2 0 1 1 1 3 1

Bolivia 2 0 0 2 3 6 0

