SEOUL, June 7 Since August 1, 2012, South Korea have played 24 games, won 8, drawn 5 and lost 11, with a goal tally of 24-31. 2012 Aug 15 F Zambia Anyang W 2-1 Lee Keun-ho (2) Sep 11 WCQ Uzbekistan Tashkent D 2-2 Filiposyan (og) Lee Dong-gook Oct 16 WCQ Iran Tehran L 0-1 Nov 14 F Australia Hwaseong L 1-2 Lee Dong-gook 2013 Feb 6 F Croatia London L 0-4 Mar 26 WCQ Qatar Seoul W 2-1 Lee Keun-ho, Son Heung-min Jun 4 WCQ Lebanon Beirut D 1-1 Kim Chi-woo Jun 11 WCQ Uzbekistan Seoul W 1-0 Shorakhmedov (OG) Jun 18 WCQ Iran Ulsan L 0-1 Jul 20 EAC Australia Seoul D 0-0 Jul 24 EAC China Hwaseong D 0-0 Jul 28 EAC Japan Seoul L 1-2 Yun Il-lok Aug 14 F Peru Suwon D 0-0 Sep 6 F Haiti Incheon W 4-1 Son Heung-min (2), Koo Ja-cheol (p) Lee Keun-ho (p) Sep 10 F Croatia Jeonju L 1-2 Lee Keun-ho Oct 12 F Brazil Seoul L 0-2 Oct 15 F Mali Cheonan W 3-1 Koo Ja-cheol (p), Son Heung-min, Kim Bo-kyung Nov 15 F Switzerland Seoul W 2-1 Hong Jeong-ho, Lee Chung-yong Nov 19 F Russia Dubai L 1-2 Kim Shin-wook 2014 Jan 25 F Costa Rica LA W 1-0 Kim Shin-wook Jan 29 F Mexico San Antonio L 0-4 Feb 1 F U.S. Carson L 0-2 Mar 5 F Greece Athens W 2-0 Park Chu-young, Son Heung-min May 28 F Tunisia Seoul L 0-1 Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier; EAC - East Asian Cup (Compiled by Peter Rutherford; Editing by Tim Collings)