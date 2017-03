BERNE, June 6 Since August 1, 2012, Switzerland have played 18 matches, won 12, drawn 5 and lost 1, with a goal tally of 31-13: 2012 Aug 15 F Croatia Split W 4-2 Xhaka, Barnetta, Gavranovic 2 Sep 7 WCQ Slovenia Ljubljana W 2-0 Xhaka, Inler Sep 11 WCQ Albania Lucerne W 2-0 Shaqiri, Inler Oct 12 WCQ Norway Berne D 1-1 Gavranovic Oct 16 WCQ Iceland Reykjavik W 2-0 Barnetta, Gavranovic Nov 14 F Tunisia Sousse W 2-1 Derdiyok, Shaqiri 2013 Feb 6 F Greece Piraeus D 0-0 Mar 23 WCQ Cyprus Nicosia D 0-0 Jun 8 WCQ Cyprus Geneva W 1-0 Seferovic Aug 14 F Brazil Basel W 1-0 Alves og Sep 6 WCQ Iceland Berne D 4-4 Lichtsteiner 2, Schaer, Dzemaili Sep 10 WCQ Norway Oslo W 2-0 Schaer 2 Oct 11 WCQ Albania Tirana W 2-1 Shaqiri, Lang Oct 15 WCQ Slovenia Berne W 1-0 Xhaka Nov 15 F South Korea Seoul L 1-2 Kasami 2014 Mar 5 F Croatia St Gallen D 2-2 Drmic 2 May 30 F Jamaica Lucerne W 1-0 Drmic June 3 F Peru Lucerne W 2-0 Lichtsteiner, Shaqiri Key: F - friendly; WCQ - World Cup qualifier (Compiled by Brian Homewood, editing by Mike Collett)