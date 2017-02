Oct 16 Venezuela 1 Ecuador 1 - South American World Cup qualifying result At the Anzoategui, Puerto La Cruz Scorers: Venezuela - Juan Arango 6 Ecuador - Segundo Castillo 24 Halftime: 1-1 Teams: Venezuela: 12-Dani Hernandez; 21-Alexander Gonzalez, 20-Grenddy Perozo, 5-Fernando Amorebieta, 16-Roberto Rosales (6-Gabriel Cichero 78); 14-Franklin Lucena, 8-Evelio Hernandez, 13-Edgar Perez (10-Ronald Vargas 57), 18-Juan Arango; 23-Jose Salomon Rondon, 17-Josef Martinez (7-Nicolas Fedor 67) Ecuador: 22-Alexander Dominguez; 4-Juan Carlos Paredes, 3-Frickson Erazo, 21-Gabriel Achilier, 10-Walter Ayovi; 7-Antonio Valencia, 8-Michael Arroyo (18-Joao Rojas 89), 14-Segundo Castillo, 6-Cristian Noboa (9-Jefferson Montero 76); 17-Jaime Ayovi (5-Oswaldo Minda 70), 11-Christian Benitez Referee: Nestor Pitana (Argentina) (Compiled by Rex Gowar and Mario Naranjo; Editing by Greg Stutchbury)