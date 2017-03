Oct 18 World sports diary from Oct. 19 - Oct. 26 (all times GMT)

- - - -

SATURDAY, OCTOBER 19

SOCCER

FIFA Under-17 World Cup, UAE (to Nov 8)

Premier League (1400 unless stated)

Newcastle United v Liverpool (1145)

Arsenal v Norwich City

Chelsea v Cardiff City

Everton v Hull City

Manchester United v Southampton

Stoke City v West Bromwich Albion

Swansea City v Sunderland

West Ham United v Manchester City (1630)

La Liga

Espanyol v Atletico Madrid (2000)

Real Madrid v Malaga (1400)

Osasuna v Barcelona (1800)

Valencia v Real Sociedad (1600)

Ligue 1 (1800 unless stated)

Paris St Germain v Bastia (1500)

Ajaccio v Nantes

Evian Thonon Gaillard FC v En Avant Guingamp

Montpellier HSC v Lille

Stade Rennes v Valenciennes

Serie A

Cagliari v Catania (1600)

AC Milan v Udinese (1845)

Bundesliga (1330 unless stated)

Borussia Dortmund v Hanover 96

Bayern Munich v Mainz

Werder Bremen v Freiburg

Eintracht Braunschweig v Schalke 04

Eintracht Frankfurt v Nuremberg

Hertha Berlin v Borussia Moenchengladbach (1630)

Dutch Championship (1645 unless stated)

Go Ahead Eagles v Feyenoord

RKC Waalwijk v Roda JC Kerkrade

Utrecht v NAC Breda (1745)

Twente Enschede v Ajax Amsterdam (1845)

Heerenveen v Vitesse Arnhem (1845)

BADMINTON

BWF Yonex Denmark Open Super Series Premier, Odense (to 20)

BOXING

AIBA World Boxing Championships, Almaty (to 27)

CRICKET

India v Australia third ODI, Mohali

CYCLING

Tour of Beijing (to 20)

GOLF

European Tour: Perth International Golf Championship, Western Australia (to 20)

PGA Tour: Shriners Hospitals for Children Open, Las Vegas (to 20)

MOTORCYCLING

MotoGP: Australia Grand Prix, Phillip Island (to 20)

RUGBY

Bledisloe Cup: New Zealand v Australia, Dunedin

TENNIS

ATP/WTA: Kremlin Cup, Moscow (to 20)

ATP: Stockholm Open, Sweden (to 20)

Vienna Open, Austria (to 20)

WTA: Luxembourg Open (to 20)

- - - -

SUNDAY, OCTOBER 20

SOCCER

Premier League

Aston Villa v Tottenham Hotspur (1500)

La Liga

Almeria v Rayo Vallecano (1500)

Real Betis v Elche (1700)

Real Valladolid v Sevilla (1900)

Ligue 1

Sochaux v Monaco (1200)

St Etienne v FC Lorient (1500)

Olympique Lyon v Girondins Bordeaux (1900)

Serie A (1330 unles stated)

Atalanta Bergamo v Lazio (1030)

Fiorentina v Juventus

Genoa v Chievo Verona

Livorno v Sampdoria

Sassuolo v Bologna

Verona v Parma

Torino v Inter Milan (1845)

Bundesliga

Hamburg SV v VfB Stuttgart (1330)

FC Augsburg v VfL Wolfsburg (1530)

Dutch Championship (1230 unless stated)

Heracles Almelo v NEC Nijmegen (1030)

Groningen v PSV Eindhoven

PEC Zwolle v ADO Den Haag

AZ Alkmaar v SC Cambuur (1430)

NFL

Week seven

Tampa Bay v Atlanta

Chicago v Washington

Dallas v Philadelphia

New England v New York Jets

Buffalo v Miami

San Diego v Jacksonville

St Louis v Carolina

Cincinnati v Detroit

San Francisco v Tennessee

Houston v Kansas City

Baltimore v Pittsburgh

Cleveland v Green Bay

Denver v Indianapolis

- - - -

MONDAY, OCTOBER 21

SOCCER

Premier League

Crystal Palace v Fulham (1900)

La Liga

Celta Vigo v Levante (1800)

Athletic Bilbao v Villarreal (2000)

TENNIS

ATP: Valencia Open, Spain (to 28)

Swiss Indoors, Basel (to 28)

WTA Championships, Istanbul (to 27)

CRICKET

Bangladesh v New Zealand second test, Dhaka (to 25)

NFL

Week seven

Minnesota v New York Giants

- - - -

TUESDAY, OCTOBER 22

SOCCER

Champions League Group Stage (1845 unless stated)

AC Milan v Barcelona

Porto v Zenit St Petersburg

Steaua Bucharest v Basel

Celtic v Ajax Amsterdam

Austria Vienna v Atletico Madrid

Arsenal v Borussia Dortmund

Marseille v Napoli

Schalke 04 v Chelsea

BADMINTON

BWF Yonex French Open Super Series, Paris (to 27)

- - - -

WEDNESDAY, OCTOBER 23

SOCCER

Champions League Group Stage (1845 unless stated)

CSKA Moscow v Manchester City (1600)

Manchester United v Real Sociedad

Bayern Munich v Plzen

Benfica v Olympiakos

Real Madrid v Juventus

Galatasaray v FC Copenhagen

Anderlecht v Paris St Germain

Bayer Leverkusen v Shakhtar Donetsk

CRICKET

South Africa v Pakistan second test, Dubai (to 27)

India v Australia fourth ODI, Ranchi

- - - -

THURSDAY, OCTOBER 24

SOCCER

Europa League group stage round

GOLF

European Tour: BMW Masters, Shanghai (to 27)

RALLYING

Rally of Spain (to 27)

NFL

Week eight

Carolina v Tampa Bay

- - - -

FRIDAY, OCTOBER 25

SOCCER

Ligue 1

Nantes v Lille (1830)

La Liga

Rayo Vallecano v Real Valladolid (1900)

Bundesliga

VfB Stuttgart v Nuremberg (1830)

Dutch Championship

NEC Nijmegen v Heerenveen (1800)

MOTOR RACING

Formula One: Indian Grand Prix, New Delhi (to 27)

MOTORCYCLING

MotoGP: Japanese Grand Prix, Motegi (to 27)

- - - -

SATURDAY, OCTOBER 26

SOCCER

Premier League (1400 unless stated)

Crystal Palace v Arsenal (1145)

Aston Villa v Everton

Liverpool v West Bromwich Albion

Manchester United v Stoke City

Norwich City v Cardiff City

Southampton v Fulham (1630)

La Liga

Elche v Granada CF (1800)

Barcelona v Real Madrid (1600)

Levante v Espanyol (2000)

Malaga v Celta Vigo (1400)

Serie A

Sampdoria v Atalanta Bergamo (1600)

Inter Milan v Verona

Ligue 1 (1800 unless stated)

Olympique Marseille v Stade de Reims (1500)

Bastia v Nice

En Avant Guingamp v Ajaccio

FC Lorient v Sochaux

Toulouse v Stade Rennes

Valenciennes v Evian Thonon Gaillard FC

Bundesliga (1330 unless stated)

Bayern Munich v Hertha Berlin

Schalke 04 v Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen v FC Augsburg

Hanover 96 v Hoffenheim

Mainz v Eintracht Braunschweig

VfL Wolfsburg v Werder Bremen (1630)

Dutch Championship (1745 unless stated)

ADO Den Haag v Twente Enschede (1645)

SC Cambuur v Utrecht

NAC Breda v Go Ahead Eagles Deventer

Ajax Amsterdam v RKC Waalwijk (1845)

CRICKET

India v Australia fifth ODI, Cuttack

- - - -