* Zurich

* Jeudi 10 novembre

* Chiffres du T3

ZURICH, 8 novembre Les estimations des analystes sont les suivantes (en millions de dollars, sauf BPA en dollars et dividende en francs suisses, ratio combiné en %) :

T3 BOP 1.149 Bénéfice net 741 BPA 5,06 Ratio combiné 97,5%

Ci-dessous les prévisions détaillées des marchés (en anglais) :

Q3

Mean Median High Low No Yr ago Change% Prev.Q Bus. oper. profit 1,149 1,120 1,394 1,068 9 1,240 -7.3 1,283 Net profit 741 756 874 652 9 751 -1.3 1,328 EPS 5.06 5.16 5.96 4.45 9 5.16 -1.9 9.10 Combined ratio 97.5 97.6 97.8 97.2 4 97.8 -0.3 99.3

FY2011

Mean Median High Low No Yr ago Change% Bus. oper. profit 4,767 4,718 5,212 4,402 10 4,875 -2.2 Net profit 3,681 3,665 4,296 2,965 12 3,434 7.2 EPS 25.1 25.0 29.3 20.2 12 23.6 6.4 Dividend per share 17.3 17.0 18.7 15.8 12 17.0 1.8 Combined ratio 98.0 98.0 98.2 97.5 6 97.9 0.10

FY2012

Mean Median High Low No Bus. oper. profit 5,702 5,655 6,794 5,053 10 Net profit 4,166 4,188 4,635 3,380 11 EPS 28.4 28.6 31.6 23.1 11 Dividend per share 17.8 17.5 19.4 17.0 11 Combined ratio 96.2 96.7 97.7 93.0 6

FY2013

Mean Median High Low No Bus. oper. profit 6,153 5,950 7,292 5,684 10 Net profit 4,491 4,539 5,485 3,730 11 EPS 30.6 31.0 37.4 25.4 11 Dividend per share 18.5 18.3 20.3 17.0 10 Combined ratio 96.1 96.2 99.1 92.0 6

Liste des contributeurs : Bank Am Bellevue, Bank Vontobel, Barclays Capital, Cheuvreux, Collins Stewart, Deutsche Bank, DZ Bank, ING, JP Morgan, Keefe Bruyette & Woods, Kepler Capital Markets, Nomura Securities, Societe Generale, WestLB Les données pour les consensus de Reuters en Allemagne, en Autriche et en Suisse sont collectées par Inquiry Financial Intelligence. Pour de plus amples détails, veuillez cliquer sur www.ConsensusEstimates.com (Pascal Schmuck pour la version française, édition)