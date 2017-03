Aug 6 (Infostrada Sports) - Results from the World championship Men's 200m Breaststroke Semifinal on Thursday Semifinal 1 1. Andrew Willis (Britain) 2:08.72 2. Dmitriy Balandin (Kazakhstan) 2:09.22 3. Anton Chupkov (Russia) 2:09.64 4. Nicolas Fink (U.S.) 2:10.04 5. Giedrius Titenis (Lithuania) 2:10.45 6. Matti Mattsson (Finland) 2:10.51 7. Anton Sveinn McKee (Iceland) 2:10.79 8. Christian Vom Lehn (Germany) 2:11.26 Semifinal 2 1. Yasuhiro Koseki (Japan) 2:08.03 2. Marco Koch (Germany) 2:08.34 3. Daniel Gyurta (Hungary) 2:08.53 4. Kevin Cordes (U.S.) 2:08.69 5. Mao Feilian (China) 2:09.54 6. Ilya Khomenko (Russia) 2:09.86 7. Erik Persson (Sweden) 2:10.87 8. Luca Pizzini (Italy) 2:11.05