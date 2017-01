Dec 8 (Gracenote) - Results from the World Championships Short Course Men's 200m Freestyle Final on Thursday in Windsor, ON 1. Park Taehwan (Korea) 1:41.03 2. Chad Le Clos (South Africa) 1:41.65 3. Aleksandr Krasnykh (Russia) 1:41.95 4. Dylan Carter (Trinidad and Tobago) 1:42.48 5. Devon Myles Brown (South Africa) 1:43.22 5. Daniel Smith (Australia) 1:43.22 7. Matias Koski (Finland) 1:43.51 8. Anders Lie Nielsen (Denmark) 1:43.69