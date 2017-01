Dec 8 (Gracenote) - Results from the World Championships Short Course Mixed's 4 x 50m Freestyle Relay Final on Thursday in Windsor, ON 1. Russia A.Bryanskiy/V.Morozov/M.Kameneva/R.Nasretdinova 1:29.73 2. Netherlands J.Puts/N.Korstanje/R.Kromowidjojo/M.de Waard 1:29.82 3. Canada Y.Kisil/M.Thormeyer/M.Williams/S.Mainville 1:29.83 4. France C.Mignon/J.Stravius/A.Santamans/M.Henique 1:29.96 5. Japan S.Shioura/K.Ito/S.Ouchi/R.Ikee 1:30.95 6. Belarus A.Latkin/A.Machekin/Y.Khitraya/A.Herasimenia 1:31.32 7. Hungary M.Lobanovszkij/A.Telegdy/Z.Jakabos/E.Verraszto 1:32.98 . Finland A.Tuomola/A.Liukkonen/H.Seppaelae/F.Teijonsalo DSQ