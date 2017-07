Swimming-World championship women's 200m breaststroke semifinal results

July 27 (Gracenote) - Results from the World championship Women's 200m Breaststroke Semifinal on Thursday Semifinal 1 1. Shi Jinglin (China) 2:23.17 Q 2. Kierra Smith (Canada) 2:23.18 Q 3. Jessica Vall (Spain) 2:23.49 Q 4. Lilly King (U.S.) 2:23.81 Q 5. Jocelyn Ulyett (Britain) 2:23.82 6. Reona Aoki (Japan) 2:24.42 7. Martina Moravcikova (Czech Republic) 2:25.67 8. Jenna Laukkanen (Finland) 2:27.77 Semifinal 2 1. Yuliya Efimova (Russia) 2:21.49 Q 2. Bethany Galat (U.S.) 2:21.86 Q 3. Taylor McKeown (Australia) 2:22.10 Q 4. Molly Renshaw (Britain) 2:23.51 Q 5. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 2:24.51 6. Satomi Suzuki (Japan) 2:25.60 7. Ashley McGregor (Canada) 2:25.75 8. Back Suyeon (Korea) 2:26.37