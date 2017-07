Swimming-World championship women's 50m breaststroke semifinal results

July 29 (Gracenote) - Results from the World championship Women's 50m Breaststroke Semifinal on Saturday Semifinal 1 1. Yuliya Efimova (Russia) 29.73 Q 2. Katie Meili (U.S.) 30.12 Q 3. Ruta Meilutyte (Lithuania) 30.40 Q 4. Sarah Vasey (Britain) 30.46 Q 5. Jenna Laukkanen (Finland) 30.92 6. Satomi Suzuki (Japan) 30.95 7. Veera Kivirinta (Finland) 30.98 8. Suo Ran (China) 31.14 Semifinal 2 1. Lilly King (U.S.) 29.60 Q 2. Jennie Johansson (Sweden) 30.41 Q 3. Arianna Castiglioni (Italy) 30.46 Q 4. Rachel Nicol (Canada) 30.49 Q 5. Jessica Hansen (Australia) 30.67 6. Hrafnhildur Luthersdottir (Iceland) 30.71 7. Natalia Ivaneeva (Russia) 30.82 8. Martina Carraro (Italy) 31.16