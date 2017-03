Aug 3 (Infostrada Sports) - Results from the World championship Women's 100m Breaststroke Semifinal on Monday Semifinal 1 1. Ruta Meilutyte (Lithuania) 1:05.64 Q 2. Shi Jinglin (China) 1:06.28 Q 3. Jennie Johansson (Sweden) 1:06.76 Q 4. Hilda Luthersdottir (Iceland) 1:07.11 Q 5. Rachel Nicol (Canada) 1:07.24 6. Lorna Tonks (Australia) 1:07.54 7. Jenna Laukkanen (Finland) 1:07.60 8. Jessica Vall (Spain) 1:08.02 Semifinal 2 1. Yuliya Efimova (Russia) 1:05.60 Q 2. Alia Atkinson (Jamaica) 1:06.21 Q 3. Kanako Watanabe (Japan) 1:06.64 Q 4. Arianna Castiglioni (Italy) 1:06.95 Q 5. Taylor McKeown (Australia) 1:07.19 6. Jessica Hardy (U.S.) 1:07.22 7. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 1:07.42 8. Fanny Lecluyse (Belgium) 1:07.75