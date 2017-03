Aug 6 (Infostrada Sports) - Results from the World championship Women's 200m Breaststroke Semifinal on Thursday Semifinal 1 1. Rikke Moller Pedersen (Denmark) 2:21.99 2. Micah Lawrence (U.S.) 2:22.04 3. Vitalina Simonova (Russia) 2:22.72 4. Shi Jinglin (China) 2:23.06 5. Fanny Lecluyse (Belgium) 2:23.83 6. Tessa Wallace (Australia) 2:24.68 7. Vanessa Grimberg (Germany) 2:25.36 8. Jenna Laukkanen (Finland) 2:25.45 Semifinal 2 1. Kanako Watanabe (Japan) 2:22.15 2. Kierra Smith (Canada) 2:22.82 3. Rie Kaneto (Japan) 2:22.88 4. Jessica Vall (Spain) 2:22.90 5. Hilda Luthersdottir (Iceland) 2:23.06 6. Viktoriya Zeynep Gunes (Turkey) 2:24.01 7. Taylor McKeown (Australia) 2:24.41 8. Marina Garcia (Spain) 2:25.52