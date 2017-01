Dec 8 (Gracenote) - Results from the World Championships Short Course Women's 50m Breaststroke Final on Thursday in Windsor, ON 1. Lilly King (U.S.) 28.92 2. Alia Atkinson (Jamaica) 29.11 3. Molly Hannis (U.S.) 29.58 4. Jenna Laukkanen (Finland) 29.72 5. Natalia Ivaneeva (Russia) 30.14 6. Susann Bjornsen (Norway) 30.28 7. Jessica Hansen (Australia) 30.43 8. Fanny Lecluyse (Belgium) 30.45