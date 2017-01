Dec 10 (Gracenote) - Results from the World Championships Short Course Women's 100m Individual Medley Final on Saturday in Windsor, ON 1. Katinka Hosszu (Hungary) 57.24 2. Emily Seebohm (Australia) 57.97 3. Alia Atkinson (Jamaica) 58.04 4. Marrit Steenbergen (Netherlands) 58.81 5. Jenna Laukkanen (Finland) 59.00 6. Lena Kreundl (Austria) 59.67 7. Susann Bjornsen (Norway) 59.89 8. Ella Eastin (U.S.) 59.97