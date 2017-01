Dec 11 (Gracenote) - Results from the World Championships Short Course Women's 100m Breaststroke Final on Sunday in Windsor, ON 1. Alia Atkinson (Jamaica) 1:03.03 2. Lilly King (U.S.) 1:03.35 3. Molly Hannis (U.S.) 1:03.89 4. Jenna Laukkanen (Finland) 1:04.62 5. Chloe Tutton (Britain) 1:04.79 6. Silja Kaensaekoski (Finland) 1:05.16 7. Miho Teramura (Japan) 1:05.23 8. Rachel Nicol (Canada) 1:05.48