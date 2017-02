BRUXELLES, 3 ottobre La Ue sta studiando il modo di ridurre i profitti generati dalla rete in rame per cercare di convincere gli incumbent telefonici dei vari paesi a investire sulla rete in fibra ottica.

Lo ha detto il commissario europeo Neelie Kroes parlando ad un convegno di industriali davanti ad una dozzina di Ad e presidenti di compagnie come France Telecom , Telefonica , e Telecom Italia , che hanno risposto subito alla provocazione.

La commissaria per l'Agenda digitale ha spiegato di voler lanciare una consultazione per discutere il modo di ridurre i guadagni che gli operatori telefonici incamerano dalla vecchia rete in rame affittandola ai concorrenti (unbundling).

Secondo la Kroes, infatti, gli operatori, grazie alla vecchia rete in rame, sono troppo avvantaggiati, e guadagnano lauti profitti con il doppino da non essere interessati agli elevati investimenti di cui necessita la rete in fibra: per questo vorrebbe arrivare ad un taglio ulteriore dei prezzi di unbundling legandolo strettamente ai costi industriali.

L'idea della Kroes è di esentare comunque dal taglio le compagnie telefoniche che investono nella Ngn.

La proposta, quasi una provocazione, visto il parterre di top manager delle comunicazioni presenti, ha fatto scattare la reazione di alcuni di questi.

Franco Bernabè, di Telecom Italia, ha definito l'idea "semplicemente pazzesca" e utile solo ad ostacolare il settore in un momento in cui sta già soffrendo per la caduta di ricavi e profitti.

"Abbiamo bisogno di minori tasse, meno regolamentazione, un ambiente favorevole e più profitti. Invece si vuole andare all'opposto", ha detto il manager intervenendo alla discussione.

"Siamo in un ambiente kafkiano. Non capisco a che cosa stanno pensando e in che mondo vivano", ha concluso.

Bernabè ha ricordato come rispetto a luglio, quando nel corso del Ceo Round Table le società hanno presentato a Kroes le proprie proposte per accelerare lo sviluppo del settore, la situazione economica sia notevolmente peggiorata: "Questo richiede che non si sprechi tempo prezioso in nuovi test di mercato che non potranno cambiare il quadro emerso allora".

Henrek Poulsen, Ad di Tdc , un operatore danese, ha sintetizzato gli effetti della proposta Koes dicendo che "ridurrà i profitti e quindi le aziende avranno meno soldi per investire".

Anche il direttore generale di Telecom France, Pierre Louette, si è mostrato sorpreso dalla nuova iniziativa europea e si è detto convinto che la nuova consultazione porterà al settore una incertezza non benevola: "Gli investimenti in fibra non stanno calando in Francia. Una regolazione più punitiva non porterà nulla di buono per nessuno".