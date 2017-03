Jan 13 First round draw for the women's singles at the Australian Open after qualifying and the withdrawal of Jamie Hampton (U.S.). The tournament begins in Melbourne on Monday (prefix denotes seeding): 1-Serena Williams (U.S) v Ashleigh Barty (Australia) Vesna Dolonc (Serbia) v Lara Arruabarrena (Spain) Pauline Parmentier (France) v Karolina Pliskova (Czech Republic) Heather Watson (Britain) v 31-Daniela Hantuchova (Slovakia) 17-Samantha Stosur (Australia) v Klara Zakapalova (Czech Republic) Tsvetana Pironkova (Bulgaria) v Silvia Soler-Espinosa (Spain) Annika Beck (Germany) v Petra Martic (Croatia) Kiki Bertens (Netherlands) v 14-Ana Ivanovic (Serbia) 12-Roberta Vinci (Italy) v Zheng Jie (China) Patricia Mayr-Achleitner (Austria) v Madison Keys (U.S.) Casey Dellacqua (Australia) v Vera Zvonareva (Russia) Laura Robson (Britain) v 18-Kirsten Flipkens (Belgium) 30-Eugenie Bouchard (Canada) v Tang Hao Chen (China) Alison Van Uytvanck (Belgium) v Virgine Razzano (France) Sachia Vickery (U.S.) v Lauren Davis (U.S.) Julia Goerges (Germany) v 7-Sara Errani (Italy) 4-Li Na (China) v Ana Konjuh (Croatia) Belinda Bencic (Switzerland) v Kimiko Date-Krumm (Japan) Donna Vekic (Croatia) v Lucie Hradecka (Czech Republic) Julia Glushko (Israel) v 26-Lucie Safarova (Czech Republic) 22-Ekaterina Makarova (Russia) v Venus Williams (U.S.) Anabel Medina-Garrigues (Spain) v Irina Falconi (U.S.) Shahar Peer (Israel) v Monica Niculescu (Romania) Mirjana Lucic-Baroni (Croatia) v 15-Sabine Lisicki (Germany) 9-Angelique Kerber (Germany) v Jarmila Gajdosova (Australia) Caroline Garcia (France) v Alla Kudryavtseva (Russia) Dinah Pfizenmaier (Germany) v Yanina Wickmayer (Belgium) Alison Riske (U.S.) v 23-Elena Vesnina (Russia) 28-Flavia Pennetta (Italy) v Alexandra Cadantu (Romania) Monica Puig (Puerto Rica) v Anna Tatishvili (Georgia) Zhang Shuai (China) v Mona Barthel (Germany) Luksika Kumkhum (Thailand) v 6-Petra Kvitova (Czech Republic) 8-Jelena Jankovic (Serbia) v Misaki Doi (Japan) Nadiya Kichenok (Ukraine) v Ayumi Morita (Japan) Kurumi Nara (Japan) v Peng Shuai (China) Andrea Petkovic (Germany) v 32-Magdalena Rybarikova (Slovakia) 21-Sorana Cirstea (Romania) v Marina Erakovic (New Zealand) Zarina Diyas (Kazakhstan) v Katerina Sinakova (Czech Republic) Lesia Tsurenko (Ukraine) v Varvara Lepchenko (U.S.) Katarzyna Piter (Poland) v 11-Simona Halep (Romania) 16-Carla Suarez Navarro (Spain) v Vania King (U.S.) Galina Voskoboeva (Kazakhstan) v Irina-Camelia Begu (Romania) Kristina Mladenovic (France) v Stefanie Voegele (Switzerland) Francesca Schiavone (Italy) v 20-Dominika Cibulkova (Slovakia) 25-Alize Cornet (France) v Polona Hercog (Slovenia) Camila Giorgi (Italy) v Storm Sanders (Australia) Paula Ormaechea (Argentina) v Karin Knapp (Italy) Bethanie Mattek-Sands (U.S.) v 3-Maria Sharapova (Russia) 5-Agnieszka Radwanska (Poland) v Yulia Putintseva (Kazhakstan) Olgo Gorovtsova (Belarus) v Duan Ying-ying (China) Carina Witthoeft (Germany) v Mandy Minella (Luxembourg) Teliana Pereira (Brail) v 29-Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 24-Kaia Kanepi (Estonia) v Garbine Muguruza (Spain) Timea Babos (Hungary) v Anna Schmiedlova (Slovakia) Christina McHale (U.S.) v Chan Yung-Jan (Taiwan) Lourdes Domingues Lino (Spain) v 10-Caroline Wozniacki (Denmark) 13-Sloane Stephens (U.S.) v Yaroslave Shedova (Kazakhstan) Tadeja Majeric (Slovenia) v Ajla Tomljanovic (Croatia) Olivia Rogowska (Australia) v Mariana Duque-Marino (Colombia) Elina Svitolina (Ukraine) v 19-Svetlana Kuznetsova (Russia) 33-Bojana Jovanovski (Serbia) v Jana Cepelova (Slovakia) Chanelle Scheepers (South Africa) v Yvonne Meusburger (Austria) Hseih Su-Wei (Taiwan) v Barbora Zahlavova Strycova (Czech Republic) 2-Victoria Azarenka (Belarus) v Johanna Larsson (Sweden) (Compiled by Greg Stutchbury and Nick Mulvenney, editing by Patrick Johnston)