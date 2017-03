MELBOURNE Jan 8 List of women's seeds for the Australian Open which begins on Monday: 1. Serena Williams (U.S.) 2. Victoria Azarenka (Belarus) 3. Maria Sharapova (Russia) 4. Li Na (China) 5. Agnieszka Radwanska (Poland) 6. Petra Kvitova (Czech Republic) 7. Sara Errani (Italy) 8. Jelena Jankovic (Serbia) 9. Angelique Kerber (Germany) 10. Caroline Wozniacki (Denmark) 11. Simona Halep (Romania) 12. Roberta Vinci (Italy) 13. Sloane Stephens (U.S.) 14. Ana Ivanonic (Serbia) 15. Sabine Lisicki (Germany) 16. Carla Suarez-Navarro (Spain) 17. Sam Stosur (Australia) 18. Kirsten Flipkens (Belgium) 19. Svetlana Kuznetsova (Russia) 20. Dominika Cibulkova (Slovakia) 21. Sorana Cirstea (Romania) 22. Ekaterina Makarova (Russia) 23. Elena Vesnina (Russia) 24. Kaia Kanepi (Estonia) 25. Alize Cornet (France) 26. Lucie Safarova (Czech Republic) 27. Jamie Hampton (U.S.) 28. Flavia Pennetta (Italy) 29. Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) 30. Eugenie Bouchard (Canada) 31. Daniela Hantuchova (Slovakia) 32. Magdalena Rybarikova (Slovakia) (Compiled by Ian Ransom; Editing by ...)