Feb 12 Davis Cup first round result between Austria and Russia in Wiener Neustadt on Sunday

Austria beat Russia 3-2 Igor Kunitsyn (Russia) beat Andreas Haider-Maurer (Austria) 6-4 4-6 7-6(4) Juergen Melzer (Austria) beat Alex Bogomolov Jr. (Russia) 6-2 6-4 6-1

Played on Saturday

Nikolay Davydenko/Mikhail Youzhny (Russia) beat Oliver Marach/Alexander Peya (Austria) 7-6(1) 6-7(7) 7-5 3-6 6-4

Played on Friday

Andreas Haider-Maurer (Austria) beat Alex Bogomolov Jr. (Russia) 6-1 6-4 6-7(1) 6-2 Juergen Melzer (Austria) beat Igor Kunitsyn (Russia) 6-2 6-7(3) 6-4 3-6 6-1

